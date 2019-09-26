Türkiye Avrupa’da 11. sırada…

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2019 Ocak-Ağustos döneminde %38,4 ile İzlanda, %17 ile İsveç ve %11 ile Finlandiya'da düşüş yaşandı. 2019 yılının aynı döneminde satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Litvanya %30,8, Romanya %13,2 ve Macaristan %11,2 oranlarıyla yer aldı.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2019 Ağustos ayında %6 azaldı ve 1.263.546 adet seviyesinde gerçekleşti. 2018 yılının aynı ayında 1.344.792 toplam adet satış gerçekleşmişti.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2019 Ağustos ayında %43 ile İzlanda, %27 ile İspanya ve %15,1 ile Slovenya'da düşüş yaşandı. 2019 yılının aynı ayında satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; İsveç %31,9, Yunanistan %26,8 ve Macaristan %22 oranlarıyla yer aldı.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2019 Ocak-Ağustos döneminde 2018 yılı aynı dönemine göre %3,2 azaldı ve toplam 10.830.899 adet seviyesinde pazara ulaşıldı. 2018 yılı aynı döneminde 11.184.838 adet satış gerçekleşmişti.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2019 Ağustos ayında 2018 yılının aynı ayına göre %8,6 azaldı ve toplam 1.074.169 adet seviyesinde pazara ulaşıldı. 2018 yılında 1.174.645 adet satış gerçekleşmişti. 2019 Ağustos ayı sonunda Türkiye, %43,94 azalış ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 12. oldu.

AVRUPA HAFİF TİCARİ ARAÇ PAZARINDAKİ ARTIŞ TÜRKİYE İHRACATINA YARIYOR!

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre hafif ticari araç pazarı 2019 Ocak-Ağustos döneminde %6,3 arttı ve 1.487.479 adede yükseldi. 2018 yılının aynı döneminde 1.399.314 adet satış gerçekleşmişti.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre hafif ticari araç pazarı 2019 Ağustos ayında %17,6 arttı ve 163.437 adede yükseldi. 2018 Ağustos ayında 139.026 adet satış gerçekleşmişti. 2019 Ağustos ayı sonunda Türkiye, %36,2 azalış ile Avrupa hafif ticari araç satışları sıralamasında 9. sırada yer aldı.