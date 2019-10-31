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Türkiye FIA Uluslar Kupası’na hazır

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) tarafından düzenlenen ‘FIA Motorsport Games Uluslar Kupası’ 2-3 Kasım tarihlerinde İtalya Vallelunga pistinde düzenleniyor.

Sozcu.com.tr
08:35 -
Haberler Otomotiv
Türkiye FIA Uluslar Kupası’na hazır

Geçtiğimiz sene bu önemli yarışı kazanarak ülkemize altın madalya kazandıran Salih Yoluç ve Ayhancan Güven, bu başarılarını tekrarlamak hedefiyle Aston Martin Vantage GT3 ile GT Cup kategorisinde start almaya hazırlanıyorlar.

2 gün boyunca ülkelerin 6 ayrı kategoride mücadele edeceği organizasyon kapsamında, 02 Kasım Cumartesi 1. sıralama yarışı, 03 Kasım Pazar 2. sıralama yarışının ardından saat 15:00'de endurans formatındaki 1 saat sürecek final yarışı koşulacak.

22 ülkeden takımların yarışacağı GT Cup'ta; Almanya, Amerika, Avusturalya, Belarus, Belçika, Birleşik Krallık, Çin, Danimarka, Fransa, Hong Kong, İspanya, İsviçre, İtalya, Japonya, Kuveyt, Malezya, Polonya, Portekiz, Rusya, Tayvan, Tayland ve Türk takımları bu özel kupayı kazanmak için direksiyon başına geçecekler.

Almanya Amerika Belçika Çin Danimarka Fransa İspanya İsviçre İtalya Japonya Kuveyt Malezya otomobil Polonya Portekiz Rusya Türkiye
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