Türkiye, Honda için atağa geçiyor!

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut ve SOCAR Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Zaur Gahramanov, ekonomi gazetecileriyle bir araya geldi. Ermut, yeniden yapılanma kapsamında Türkiye’de Civic Sedan üretimine 2021’de son vereceğini duyuran Honda ile temasların devam ettiğini söyledi.

Dünya Gazetesi’nden Özlem Ermiş Beyhan’ın haberine göre; Ermut, Honda’nın Civic Sedan üretimini durduracağı Gebze’deki fabrikasında, sağlanacak cazip teşviklerle, hibrit ve elektrikli otomobil üretilebileceği beklentisiyle ilgili soru üzerine “Honda enteresan bir vaka” dedi. Şirketin kısa süre önce kapasite artışına gittiğini hatırlatan Ermut, Honda’nın kendilerine ‘Şu sebepten dolayı gitmek üzereyiz, bize destek olun’ gibi bir talebi olmadığını da belirtti…

Marka ile görüşmelerinin devam ettiğini anlatan Ermut “Anladığımız kadarıyla global ve bölgesel stratejileriyle ilgili yeniden yapılandırma var. Burada halihazırda oluşmuş olan üretim kapasitesinin yararlı şekilde farklı bir alanda kullanılması önemli. Bunun için yakın dönemde önümüzdeki ay içerisinde Japonya’ya ziyaretimiz de olacak” dedi.

Yeni otomotiv projeleriyle ilgili çalışmalarının da devam ettiğini belirten Ermut “Biz bu alanın çok canlı bir alan olduğunu düşünüyoruz. Otomotivde piyasadan çıkma anlamında gelişme olmayacak ama yeni oyuncuların girmesi anlamında önümüzdeki dönemde bazı gelişmeler olabilir” diye konuştu.

JAGUAR LAND ROVER’İ BİZ ALMALIYDIK!

Arnavutluk ve Karadağ gibi ülkelerin de doğrudan yabancı yatırım çekmek için Türkiye’ye benzer adımlar attığının ve devlet tarafından teşvikler verildiğinin hatırlatılması üzerine Ermut, İngiliz marka Jaguar Land Rover’in (JLR) Slovakya’yı seçmesini örnek verdi. Slovakya hükümetinin, fabrikanın ülkede kurulması için yaklaşık 130 milyon Euro teşvik verdiğini belirten Ermut, Slovakya’nın Jaguar Land Rover’in yatırımı için toplam 800 milyon Euro’luk paket sağladığını aktardı. “Jaguar Land Rover’i Slovakya’ya kaptırdık” diyen Ermut, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yabancı yatırımlardaki karar alma mekanizmasını daha da hızlandıracağını belirtti.

HONDA TÜRKİYE’DE NE OLMUŞTU?

Honda, Türkiye ve İngiltere’de yer alan Civic HB ve Civic Sedan modellerinin üretildiği fabrikalarının, küresel anlamda üretim ağı değiştirme kararı yüzünden 2021 yılında durdurma kararı almıştı. Marka bu açıklamayı resmi internet sitesi üzerinden 19 Şubat tarihinde yaptı.

Konuyla ilgili Honda Avrupa Başkanı Katsushi Inoue, “Otomotiv sektörünü etkileyen benzeri görülmemiş değişikliklerin ışığında elektrikli otomobil stratejimizi hızlandırma kararı aldık. Buna göre de küresel operasyonlarımızı yapılandırmamız hayati önem taşıyor. Bu kadar kolay alınan bir karar olmadı ve bugünkü duyurunun çalışanlarımız ve işbirlikçilerimizi ne kadar tedirgin edeceğinin farkındayız” açıklamasını yapmıştı.