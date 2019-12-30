Türkiye Ralli Şampiyonası yeni sezon taslak takvimi açıklandı!

2020 Türkiye Ralli Şampiyonası'na Sarıkamış Rallisi ve Hitit Rallisi dahil edilirken, şampiyona kapsamında yıl içinde 8 ralli koşulacak. Sezon 29 Şubat-01 Mart tarihlerinde Kars'ta düzenlenecek olan Sarıkamış Rallisi ile başlarken, 04-05 Nisan İzmir'de Ege Rallisi, 25-26 Nisan Eskişehir'de ESOK Rally, 16-17 Mayıs Ankara'da Hitit Rallisi, 20-21 Haziran'da Kocaeli Rallisi, 11-12 Temmuz Yeşil Bursa Rallisi, 24-27 Eylül WRC Türkiye Rallisi ile devam edecek ve 24-25 Ekim İstanbul Rallisi ile son bulacak.

2020 TOSFED TÜRKİYE RALLİ ŞAMPİYONASI TAKVİMİ

29 Şubat -01 Mart Sarıkamış Rallisi / KARS

04-05 Nisan Ege Rallisi / İZMİR

25-26 Nisan ESOK Rally / ESKİŞEHİR

16-17 Mayıs Hitit Rallisi / ANKARA

20-21 Haziran Kocaeli Rallisi / KOCAELİ

11-12 Temmuz Yeşil Bursa Rallisi / BURSA

24-27 Eylül WRC Türkiye Rallisi/ MARMARİS

24-25 Ekim İstanbul Rallisi / İSTANBUL