Türkiye yıllık 2 milyon araç üretim kapasitesine sahip

Haliç Kongre Merkezi’nde bu yıl 6’ncısı düzenlenen Microsoft Teknoloji Zirvesi 2019 kapsamında “CEO Paneli” gerçekleştirildi.

Sektörlere ilişkin yapay zeka,teknoloji gibi konuların ele alındığı, Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu’nun moderatörlüğünde düzenlenen panelde konuşan Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, otomotiv endüstrisinin 100 yılı aşkın süredir üretim yapılan köklü bir sektör olduğunu vurguladı.

Türkiye’nin oldukça ciddi bir otomotiv altyapısı var

Türkiye’nin oldukça ciddi bir otomotiv altyapısı bulunduğunu ve yıllık 2 milyon araç üretim kapasitesine sahip olduğunu aktaran Yenigün, bunun 1,7 milyonunun üretime dönüştüğünü bildirdi.

Yenigün, salon dışarısında Ford Otosan’ın büyük bir kamyonunun olduğunu belirterek, şöyle devam etti: “Bir tek firma, geçtiğimiz ayda müşterilerine algoritmalarıyla akıllı diye tabir etiğimiz aracı müşterilerine sundu. Bu, Türkiye’nin aslında konuya iştahının ne kadar yüksek olduğunu, teknolojiyi yaratabilir altyapıya sahip olduğunu gösteren önemli bir örnek. Gerek kendi mühendislerimiz gerek altyapımız gerekse Microsoft ile ortak geliştirilen sistemlerle kamyon üretildi. Türkiye, her ne kadar büyük yarışın bir miktar arkasında kalsa da içerisinden çıkardığı firmalar öncü olabiliyor.”

Teknolojide geri kalma diye bir şey yok

Haydar Yenigün, bahsettiği kamyonun bağlantılı araç denilen bulut iletişiminin yanı sıra çok sayıda akıllı teknolojiye sahip olduğunu vurgulayarak, “Yolda giderken araçla ilgili tüm datayı alıp merkeze veya izin verildiği takdirde bizim şirkete ulaştırabiliyor. Bu sayede aracın hasarı olup olmadığını, eksiğinin bulunup bulunmadığını, daha verimli kullanmak için neler yapılması gerektiğini görebiliyorsunuz.” dedi.

Bu aracın önemli bir örnek olduğuna işaret eden Yenigün, zaman zaman bulundukları ortamlarda, “Teknolojik olarak gerideyiz” şeklinde olumsuz mesajlar verildiğini söyledi. Yenigün, “Herhangi bir şekilde geri kalma falan diye bir şey yok. Biz üretebiliyoruz, dünya ile bağlantımız var. Bazen eksiğimiz, içimizdeki enerjimiz oluyor. Bizim sektörün temsilcileri olarak o enerjiyi çalışanlarımıza, genç mühendislerimize, yatırımcılarımıza, siyasi karar alıcılarımıza doğru bir şekilde doğru platformlarda iletmek…” diye konuştu.

(AA)