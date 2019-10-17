Türkiye’de en çok satılan BMW modeli olacak!

Aylardır konuşulan ve kamuflajlı görüntülerinin internette dolaştığı model olan 2 Serisi Gran Coupe’yi yakından görme fırsatı buldum. Otomobil Markanın 3 Serisi’nden önceki dört kapılı modeli olarak en fazla satış yapması beklenen modeller arasında. Ayrıca 2 Serisi Gran Coupe’nin tam olarak rakibi ise Mercedes-Benz CLA.

CLA ilk satışa çıktığı dönemden beridir bu sınıfı domine etmiş durumdaydı. Özellikle A3 Sedan’dan bahsetmiyorum çünkü CLA coupe sedan formunda bir otomobil olarak bu segmentte mücadele ediyor. Durum böyle olunca CLA rakipsiz olarak yoluna devam etti. Şimdi ise BMW bu segmente giriş yaptığını açıkladı.

Yepyeni bir model olan 2 Serisi Gran Coupe 4526 mm’lik uzunlukla standart 2 Serisi coupe’den 94 mm daha uzun, 1800 mm genişlikle 26 mm daha geniş ve 1420 mm yükseklikle 2 mm daha yüksek bir gövdeye sahip. Otomobilin uzunlukları arasında en dikkat çeken bölüm ise 20 mm azalan aks mesafesine rağmen genişleyen iç hacmi… 2 Serisi Gran Coupe 2670 mm’lik aks mesafesine sahip. Aracın coupe formundan dolayı arka koltuktaki baş mesafesinden çekinenler içinde bu bölümün 919 mm olduğunu belirtmeliyim yani rakibinden 1 cm daha iyi.

2 Serisi Gran Coupe en az 1350 kg ağırlığında olacak. Böylelikle otomobil 318d’den 60 kg daha hafif olmuş oluyor. Otomobili incelerken bagaj kapağının açılma biçimi dikkatimi çekti. 4 Serisi Gran Coupe’de cam ile birlikte açılan bagaj kapağı 2 Serisi’nde sadece stopların olduğu bölümle açılıyor. Bu da bagaj yükleme kısmının dar olması anlamına geliyor.

Otomobili incelediğimiz stüdyoda konuşma fırsatı bulduğumuz BMW yetkilileri bu otomobilin ilk 10 pazarı arasında Türkiye’yi %5’lik satış payıyla 5. sıraya koymuşlar bile, sonuçta sedan otomobil seven bir toplumuz. 2 Serisi Gran Coupe’nin ilk tanıtımı ise 20 Kasım 2019 tarihinde Los Angeles Otomobil Fuarı’nda olacak. Aracın yollara çıkma tarihi ise Mart 2020’yi bulacak.

2 Serisi Gran Coupe 3 benzinli 1 dizel motor seçeneğiyle satın alınabilecek. 1.5 litrelik giriş model için tasarlanan motor Türkiye gibi pazarlarda öne çıkacak. 2 litrelik benzinli motorlardan biri ise M235i xDrive

modeliyle gelecek ve ürünün en performanslı versiyonu olacak. Diğer 2 litrelik benzinli motora sahip olan otomobil ise 228i xDrive olarak ABD pazarında müşterilere sunulacak. Tek seçenek olan dizel motorlu versiyon ise 220d olarak satın alınabilecek. Düşük hacimli dizel motorlu versiyonlar ise 2020 mart ayında tanıtılacak.

Yeni 2 Serisi GC’nin tasarımını incelediğinizde ise otomobilin önden kardeşi 1 Serisi ile neredeyse aynı detaylara sahip olduğunu fark ediyorsunuz. Yandan araca baktığınızda uzayan C sütunu ve bu çizgiyle birleşen bagaj kapağı detayı aracın coupe formunu desteklemiş.

Otomobilin arkasına göz attığınızda ise L biçiminde tasarlanan yeni 3, X5 ve X6 modellerini andıran stoplar hemen göze çarpıyor. M ya da Sport Line donanımlı olan versiyonların çift çıkışlı egzozları da arka kısımı ciddi biçimde öne çıkarak tasarım unsurları arasında.

Aracın içine göz attığınızda ise kaliteli materyaller hemen göze çarpıyor. Özellikle 12.3 inç boyutundaki tamamen dijital olan gösterge tablosu ve yeni ID8 olan multimedya ekranı bu işi bir sınıf yukarıya taşımış. 2 Serisi GC markanın bu segmenteki ilk modeli. Tasarımı, kullanışlılığı ve kalitesiyle bu sınıftaki dengeleri temelden değiştireceğe benziyor. Otomobilin Türkiye çıkış tarihi ve fiyatı hakkında bir bilgi henüz yok.