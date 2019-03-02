Türkiye’de satılan hibrit otomobiller

Otomotiv sektöründeki elektrifikasyon hızlı bir biçimde hayatına devam ediyor. Bu dönüşüme bu hızı kazandıran durum ise 2015 yılında Volkswagen’in dizel motorlarında uyguladığı egzoz gazı emisyonu yanıltıcı donanımı oldu. Otomotiv sektöründe şok yaşatan bu durumdan sonra Avrupa’da dizel motorlar çevreyi çok kirletiyor denilmeye başlanırken, Amerika’da Volkswagen’in dizel motorları bizi zehirliyor durumu oluştu.

Yaşanan bu kötü olaylar sonucunda marka milyarlarca dolar ceza ödedi ve kullanımdaki dizel motorlarını normal hale dönüştürdü. Ardından çıkan WLTP testleri, dizel motorlar üretmeyeceğiz açıklamaları ve sıfır emisyonlu ya da emisyonu en düşük seviyede olan otomobil modelleri hayatımıza girdi.

Tam elektrikle çalışan otomobiller için Avrupa ve Amerika’da özellikle şarj konusunda yeterli altyapı sağlanırken bu durum ülkemizde biraz daha yavaş ilerliyor. Tüketici de çevreyi sıfır emisyonlu otomobille daha temiz tutacağını bilse bile altyapı eksikliği yüzünden bu üründen uzaklaşıyor. Sıfır emisyona en yakın tarzda olan otomobiller ise hem elektrik hem de içten yanmalı motoru bünyesinde barındıran hibrit modeller oluyor. Biz de sizler için Türkiye’de satılan hibrit motorlu otomobilleri bir araya getirdik.