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Türkiye’de üretilecek olan yeni Hyundai i10 neye benzeyecek?

2019 Frankfurt Otomobil Fuarı’nda (IAA) dünya lansmanı gerçekleştirilecek olan Yeni i10'un neye benzeyeceğini gösteren çizimleri yayınlandı! Hyundai’nin İzmit fabrikasında üretilerek 45’ten fazla ülkeye ihraç edilecek Yeni i10, geniş ön ızgarası, yeni farları, tamponu ve aerodinamiği iyileştiren üçgen hava açıklıklarıyla oldukça dikkat çekiyor.

Sozcu.com.tr
10:36 -
Haberler Otomotiv
Türkiye’de üretilecek olan yeni Hyundai i10 neye benzeyecek?

Yeni i10, yumuşak yüzeyler ve keskin çizgiler arasındaki kontrastı daha dinamik bir tasarıma sahip olacak. Yeni modelin boyutları, yerini aldığı modele göre daha fazla. Genişliği, yüksekliği ve lastik ebatları büyüyen otomobil, A segmentinin sınırlarını zorlayacağa benziyor.

X şeklindeki yeni C sütunu, aracı tanımlarken, ayrıca bu modelin en önemli tasarım özelliği olarak da öne çıkıyor. Aracın birçok noktasında kullanılan bu üçgen tasarım dili, aslında modelin genişliğini ve dört köşedeki tekerleklerin pozisyonunu da vurguluyor.

Yeni i10, bir dizi yeni Connected Car ve güvenlik özelliğine de sahip olacak. Blue Link®, Apple Car Play, Android Auto, kablosuz akıllı telefon şarjı ve arka görüş kamerası gibi donanımlarıyla kendinden daha üst segmentteki modellere de göz dağı vermiş oluyor. Bunlara ek olarak, Yeni i10 sınıfındaki en kapsamlı güvenlik paketlerinden birine de sahip. İleri Çarpışma Önleme Yardımı, sadece araç içindekileri değil aynı zamanda aracın önündeki yayaları tespit etmek için de ön radar sensörünü kullanıyor. Araç ayrıca, standart olarak Sürücü Dikkat Uyarısı ve Şerit Takip Asistanı ile donatılmış.

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