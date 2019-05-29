Türkiye’de üretilen her iki araçtan birinde Total kullanılıyor!

Otomotiv Sanayicileri Derneği'nin (OSD) verdiği üretim rakamlarına göre Türkiye'de üretilen her 2 araçtan 1'inde TOTAL madeni yağları veya antifrizleri kullanıldı.* İlk dolum yağları aracın genel ömrünü ve uzun süreli verimliliğini etkileyebilmesinden dolayı araçlar için oldukça önem arz ediyor.

Son 20 yılda pazar payını yaklaşık olarak 3 katına çıkaran TOTAL, satış hacmini de 4 katına çıkardı. Global otomotiv üreticilerinin tercihi olan TOTAL, Türkiye'de satışı gerçekleştirilen ürünlerin %95'ini İzmir'de üretiyor. 400'e yakın ürünün İzmir Menemen'de en üst düzey uluslararası ve yerel standartları karşılayacak şekilde üretildiğini belirten yetkililer, madeni yağ harmanlama tesis kapasitesinin yılda yaklaşık 50.000 ton olduğunun altını çizdi.

Yarım milyon tondan fazla yerli üretim

Total Turkey Pazarlama Ticari Direktörü Cengiz Hisarcıklılar konuya ilişkin yaptığı açıklamada, TOTAL'in Türkiye'de son 15 yılda İzmir Menemen'deki üretim tesisinde 565 bin ton madeni yağ ürettiğini vurgulayarak ve bu üretimin yarısından fazlasının otomotiv ürünleri olduğunu, aynı zamanda çok geniş bir ürün yelpazesi ile endüstri ve denizcilik alanında da ürettiği son teknoloji ürünlerle müşterilerine yüksek kalitede hizmet sağladığını belirtti.