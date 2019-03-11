Türkiye’de Yılın Otomobili yarışmasında son 7 belli oldu!

2016 yılından beridir düzenlenen Türkiye’de Yılın Otomobili yarışmasında son 7 finalist belli oldu. Yarışmanın ilk yılında yani 2016’da birinci Skoda Superb, 2017 yılında Renault Megane Sedan ve 2018 yılında Hyundai Ioniq Hybrid olmuştu. Yarışmanın ikinci etabında finale kalan 7 otomobil için 9 Nisan tarihinde İntercity İstanbul Park'ta test sürüşü düzenlenecek ve ardından ikinci oylamaya geçilecek. 7 finalist otomobili son bir kez daha test etme şansı bulacak olan OGD üyelerinden oluşan her jüri üyesi sahip olduğu 250 puanı adaylar arasında dağıtacak. En fazla puan alan finalist, Türkiye’de Yılın Otomobili seçilecek. Birinci olan otomobil, 16 Nisan 2019'da düzenlenecek gala gecesiyle açıklanacak. OGD üyeleri oylarını “tasarım, yol tutuş, ergonomi, yakıt tüketimi, emisyon oranları, güvenlik, donanım seviyesi ve fiyat/değer oranı” kriterlerini göz önüne alarak kullanacaklar.

İşte son 7’ye kalan finalistler:

-DACIA DUSTER

-FORD FOCUS

-HONDA CR-V

-MERCEDES-BENZ A SERİSİ

-TOYOTA COROLLA SEDAN

-VOLKSWAGEN T-ROC

-VOLVO XC40