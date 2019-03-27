Türkiye’deki en sportif Focus : ST-Line

İlk defa 1999 yılında tanıştığımız Ford Focus, markanın kompakt sınıftaki modeli olan Escort’un yerine gelmişti. Tasarımı, sunduğu standart donanımları, motor seçenekleri derken

otomobil markanın en önemli modellerinden biri olarak hayatına devam etti.

Focus’un en güncel versiyonu olan dördüncü jenerasyonunu marka 2018 yılında ülkemizde tanıttı. Sedan, SW ve HB gövde tipleriyle satılan otomobilden ilk konuğumuz Sedan gövdeli tipiydi. Şimdi ise gençlerin hoşlanacağı hatchback gövdeli versiyonu kullanma fırsatı buldum.

Her zaman olduğu gibi tasarımından anlatmaya başladığımda, sedana göre otomobilin önden pek bir farklılığı yok. Ancak markanın sportif donanıma sahip olan versyionlarına verdiği isim olan ST-Line, bu otomobili bildiğiniz Focuslardan farklılaştırmış. Ön tampon ve motor ızgarasındaki tasarım şekli önden Focus’u gördüğünüzde “bu nedir?” sorusunu kendi kendinize sormanıza sebep veriyor.

Olabildiğince sportif olarak tasarlanmış olan ön tampon, geniş motor ızgarasıyla ağzı açık bir canavar edasında. Ayrıca led teknolojili farlar ve gündüz farları özellikle trafik esnasında

öndeki araçtan gözlemlendiğinde etkileyici ve kışkırtıcı oluyor.

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Yan profile baktığınızda ise ön çamurluklarda yer alan ST-Line logoları ve 18 inç jantlar aracın farklılığını ilk etapta gösteriyor. Ayrıca alçak bir gövde görünümü de dikkatli sürücülerin veya kullanıcıların dikkatini çekecektir.

Aracın arkasına geçtiğinizde ise çift parçalı stoplar ve stopların arasında yer alan model adı aracın yeniliğini gösteriyor. Bunla birlikte tavan rüzgarlığı, mat siyah renkte olan egzoz difüzörü ve çift çıkışlı egzoz ST-Line duruşunu destekliyor.

Yeni Focus’un boyutlarına baktığınızda ise 4378 mm uzunluğa, 1439 mm yüksekliğe ve 1825 mm genişliğe sahip. Aks mesafesi 2700 mm olan otomobilin bagaj hacmi en az 341 litre. Test aracımızın toplam ağırlığı ise 1319 kg olarak belirtilmiş.

Sürücü kapısını açıp Focus’un içine geçtiğinizde ise öncelikle beklediğinizden daha alçak bir kabinde oturuyorsunuz. Sonrasında ise sizi aracın 8 inç boyutundaki, Bang&Olufsen imzalı ses sistemiyle kombine edilmiş multimedya ekranı karşılıyor. Ayrıca bu ekran SYNC yazılım sistemiyle donatılmış durumda.

ST-Line sayesinde otomobilin koltukları daha sportif bir hâl alırken, deri kaplı direksiyon ve dikiş detayları bu sportifliğin devamı niteliğinde olmuş.

Direksiyonun arkasında yer alan vites değiştirme kulakçıkları sayesinde kullanıcısına vitese kolay erişim imkanı sunan Focus’un, geleneksel vites kolu yerine döner bir düğmesi vites değiştirmek için kullanıcıya sunuluyor.

Vitesin hemen arkasında aracın sürüş modlarını belirleyebileceğiniz, ayrıca head-up display ve start&stop gibi özellikleri kumanda edebileceğiniz ünite bulunuyor.

Focus HB ST-line’ın motor kaputunu açtığınızda ise karşınıza 1.5 litrelik EcoBlue yeni nesil dizel motor çıkıyor. BU motor 120 hp güç ve 300 Nm tork üretiyor. 8 ileri tam otomatik şanzımanla kombine edilen bu motor gücünü ön tekerlere iletiyor.

Eski nesil dizel motorlara göre daha az sarsıntı ve gürültü sunan bu yeni teknoloji çevreyi de daha az kirletiyor ve yakıt tüketimi de eskiye göre az. Otomobil 115 gr/km CO2 emisyonuna sahip, karma olarak ortalama yakıt tüketimi ise 4.3 lt / 100 km olarak belirtilmiş. Ben bu otomobili kullandığım yaklaşık 300 km mesafede 6.3 lt / 100 km gibi bir yakıt tüketim verisi yakalamayı başardım. Daha aşağılara düşer mi diye soranlar için şunu belirtebilirim, en fazla 5.8 gibi bir değer olabilir, İstanbul için…

Sürüş esnasında en çok dikkatimi çeken durumlar hakkında bilgi vermem gerekirse, Focus ST-Line olmasına rağmen yol ve rüzgar sesini kabine minimum seviyede almayı başarıyor. Standart versiyona göre daha sert olan süspansiyonlar ise sürüş konforunu gerçekten bozmuyor.

Test aracımız olan Focus HB ST-Line satın almak isterseniz 190 bin 300 TL’yi gözden çıkarmanız gerekiyor. ST-Line donanımı 1 litre EcoBoost motorlu ve 1.5 dizel motorlu HB, SW gövde tiplerinde satın alınabiliyor.