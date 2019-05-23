Türkiyeli Corolla’ya 5 yıldız!

Euro NCAP testlerinde elde edilen bu başarı, Toyota'nın altyapısını sağlayan TNGA (Toyota Yeni Global Mimarisi) platformu ile Toyota Safety Sense sisteminin verimliliğini bir kez daha kanıtlamış oldu.

TNGA platformunun sunduğu alçak ağırlık merkezi sayesinde daha çevik, daha eğlenceli ve daha güvenli bir sürüş deneyimi sağlarken, Toyota Safety Sense 2 de yüksek teknolojiyi otomobillere adapte ederek en gelişmiş güvenlik sistemini sunuyor. Toyota Safety Sense 2, Corolla'nın tüm hibrit versiyonlarında ve RAV4'de standart olarak bulunuyor. Bu güvenlik sistemi içerisinde Yaya ve bisikletli algılamaya sahip Ön Çarpışma Önleyici Sistem (PCS), tüm hızlarda çalışan Adaptif Hız Sabitleyici sistem (ACC), otomatik şerit ortalama özelliğini içeren Akıllı Şerit Takip Sistemi (LTA) ve Otomatik Yanan Uzun Farlar (AHB) teknolojileri de yer alıyor.

Corolla ve RAV4, Yetişkin Yolcu, Çocuk Yolcu, Zarar Görebilecek Yol Kullanıcıları ve Güvenlik Yardımcıları olmak üzere tüm 4 farklı Euro NCAP kategorisinde çok başarılı sonuçlar elde etti. Bunun yanında ayrıca; Corolla ve RAV4'te yer alan Ön-Çarpışma Sistemi, şehir içindeki hızlarda maksimum puanı elde etti ve tüm test hızlarından başarı ile çıktı.

Corolla Yetişkin Yolcu korumasında yüzde 95, Çocuk Yolcu korumasında yüzde 84, Zarar Görebilecek Yol Kullanıcıları korumasında yüzde 86 ve Güvenlik Yardımcılarında ise yüzde 77'lik dereceye ulaştı. Toyota'nın SUV modeli yeni RAV4 ise Yetişkin Yolcu korumasında yüzde 93, Çocuk Yolcu korumasında yüzde 87, Zarar Görebilecek Yol Kullanıcıları korumasında yüzde 85 ve Güvenlik Yardımcılarında ise yüzde 77'lik derece ile güvenliğe verdiği önemi gösterdi.