Türkiyeli Toyota C-HR yenilendi!

Türkiye’de en çok satılan hibrit motorlu otomobil olan C-HR yenilendi. Yeni otomobilin en dikkat çeken durumu bizi de ilgilendiren 2 litrelik motora sahip olan hibrit versiyonu. Çünkü 1.8 litrelik hibrit motorla

otomobil ülkemizde devlet tarafından teşviki biçimde indirimli olarak satılıyordu. Şimdi ne olacağı ise henüz belli değil. Kimine göre teşvikler bu motor hacmine göre güncellenecek kimine göre ise bu değişim

olmayacak… Ancak Toyota 1.8 litrelik motora sahip olan hibrit C-HR’ın da satılacağını açıkladı.

C-HR’ın makyajla birlikte gelen 2 litrelik motoru 184 beygir güce sahip olacak. Ayrıca otomobilin CO2 salımı da 109 g/km’den 118 g/km’ye yükselmiş. Otomobilin tasarımındaki farklılıklar ise farlarından başlıyor. Makyajlı C-HR’da led teknolojisine sahip olan farlar ve yeniden tasarlanmış ön tampon var. Ayrıca otomobilin stopları ve arka tamponu da yenilenmiş. Bunlara ek olarak otomobilin gövdesinde ayna kapağı, arka rüzgarlık gibi parçalarının da parlak siyah olduğunu görebilirsiniz.

C-HR tasarımını silüet korumayı başarmış. Teknolojik olarak otomobil Apple CarPlay ve Android Auto’yu kullanıcısına sunuyor. Ayrıca 2 litrelik motora sahip olan C-HR’ın süspansiyonlarında ve direksiyon sisteminde yenilikler var.

Son olarak otomobil makyaj kapsamında daha iyi bir yalıtımla kabin içindeki gürültüyü azaltmış.