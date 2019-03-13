Türkiye’nin adaylığı sıkıntıya girdi!

Skoda’nın üretim tesisi açmak için Türkiye’yi de fabrika lokasyonları arasında değerlendirdiği uzun süredir konuşuluyordu. Autonews’un Sırbistan gazetesi Vecernje Novosti’den aktardığı habere göre Çek marka yeni tesisi kurmak için Sırbistan’a çok yakın. Türkiye’den uzaklaşmasının sebebi olarak ise ülkedeki ekonomik sorunlar gösteriliyor.

Volkswagen Grubu bünyesinde yer alan Skoda markasının CEO’su Bernhard Maier yaptığı açıklamada yeni üretim tesisi kurulması için düşündükleri alternatif ülkelerin sayısını azalttığını belirtti. Ayrıca dört alternatifin de olduğu ve bu seçimin ne kadar zor olduğunu konuşmalarına ekledi. Maier, “Biz hala analiz aşamasındayız. Bu kolay bir seçim değil. Kararımızı bu yılın ilk yarısında açıklayacağız” dedi.

Planlanan iş akışına göre yeni üretim tesisi 2022 yılından sonra çalışmaya ve üretime başlayacak. Mart ayının başlarında Sırbistan’da yayınlanan bir gazete olan Vecernje Novosti’nin haberine göre VW Grubu Sırbistan lokasyonunu Skoda ve Seat SUV modelleri üretimi olması seçti yönünde oldu.

Bu fabrikaya aday olan ülkeler arasında Türkiye’nin de varlığı konuşulan en önemli konular arasındaydı. Ancak Türkiye’nin alternatif olmaktan uzaklaşmasının sebebi olarak ülkede yaşanan ekonomik sorunlar olduğu söyleniyor. Özellikle 2018 yılında Türk Lirası’ndaki ciddi değer kaybının ve bununla birlikte oluşan araç satış ve üretiminin düşüşü dikkatleri Türkie üzerinden Bulgaristan ve Romanya’ya kaydırdı.

Sırbistan’da Fiat’ın Kragujevac fabrikası bulunuyor ve 500L modelleri burada üretiliyor. Bu modeldeki talebin düşemesinden dolayı bu fabrika yıl başında 2 ay boşta kalmıştı. Şimdi ise Fiat’ın küçük SUV modellerinden burada üretim yapacağı yerel basında konuşuluyor. Skoda markasının rekor üretim yapan fabrikaları ise Çek Cumhuriyeti’nde Mlada Boleslav ve Kvasiny fabrikaları olarak geçiyor. Bu iki fabrika 886 bin 100 araç üretti ve bu rakam yüzde 3.1 oranında arttırıldı.

Maier, Kamiq modeli için kapasite problemi olduğunu, “Hala limitli üretim kapasitesine sahibiz” diyerek açıklamıştı. Volkswagen markasının Avrupa’daki üretimini elektrikli otomobil modellerine kaydıracak olması Passat’ın da üretiminin Almanya dışına çıkacağını biz otomotiv takipçilerine gösterdi. Bu duruma en önemli aday ise Skoda’nın Superb ve Kodiaq modellerini ürettiği fabrikası oluyor.

Çek marka Mlada Bloslav fabrikasındaki vardiya sayısını arttırmak ve üretim kapasitesini yükseltmek için yerel sendikalarla müzakere ediyor. Ülkenin düşük işsizlik oranı çalışanların elini güçlendirdiği için işçiler daha yüksek çalışma ücreti talebinde bulunuyorlar…