2017 yılının sonun ve 2018 yılının başlangıcıyla birlikte hızla yükselişe geçen yeni otomobil fiyatları, tüketiciyi bu tarz alış verişlerde zor durumda bırakırken otomobil gibi bir malı yatırım aracı olmaktan kurtaramıyor. Sıfır veya kullanılmış bir otomobil satın alıyorsunuz, bundan 1-2 sene sonra satmak istediğinizde ya aynı paraya ya da satın aldığınız rakamın biraz altına elden çıkarıyorsunuz…

2019 yılı 31 Aralık tarihinin son gün olduğu hurda indirimi yeni yılla birlikte yeni otomobillerin fiyatlarına en az 5-6 bin TL ekstra yansıyacak. Bu durumun satışlara olumsuz bir etkisi olacağı düşünülmezken yılın son kampanyalarıyla birlikte ellerinde stoğu bulunan markalar satışlarına tam gaz devam ediyor.

Yeni ama hem dizel hem de otomatik vitesli ve en ucuz olanlardan bir otomobil almak isteyen tüketiciyi düşünerek bir haber hazırladık. Haberin merkez noktası ise “Türkiye’nin en ucuz dizel otomatik otomobilleri” oldu.

Listeye baktığınızda genel olarak kompakt sınıftan otomobillerin baskın olduğunu göreceksiniz. Çünkü çoğu marka B segmenti otomobillerinde dizel motor ve otomatik şanzıman kombinasyonunu sunmuyor. Bu kombinasyonun yer aldığı segment olan kompakt sınıftaki fiyatlar ise beklentilerin ne yazık ki biraz üzerinde.

Listenin en ucuzunu ise Türkiye’de üretilen ve bu yıl ülkenin en çok satan modeli olmaya en yakın aday olan Fiat Egea Sedan geliyor. Egea’nın en ucuz dizel otomatik versiyonu 153.900 TL’den başlıyor. Bu fiyatlara “hurda indirimi” dahil değil. Ayrıca fiyatlar markaların sunduğu kampanyalı satış fiyatlarına göre hazırlanmıştır.

Nissan Qashqai 1.5 dCi DCT Visia 189.900 TL

Alfa Romeo Giulietta 1.6 JTD Progression TCT 174.900 TL

Volkswagen Polo 1.6 TDI SCR DSG 170.500 TL

Kia Ceed HB Elegance 1.6L Dizel DCT 170.400 TL

Citroen C4 Cactus Feel 1.5 BlueHDi EAT6 Tam Otomatik 164.500 TL

Opel Crossland X 1.5 dizel AT-6 Enjoy 164.100 TL

Seat Arona 1.6 TDI SCR DSG S&S Xcellence 162.600 TL

Hyundai Kona 1.6 CRDi 7 ileri DCT 157.000 TL

Renault Captur Touch 1.5 dCi EDC 156.250 TL

Fiat Egea 1.6 M.Jet 120 HP DCT 153.900 TL