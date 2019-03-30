Türkiye’nin en ucuz otomobilleri

Geride bıraktığımız 2018 yılında yaşanan otomotiv pazarı daralması, otomotivde vergi indirimlerine gidilmesine sebep oldu. ÖTV ve KDV’de yapılan vergi indirimi Kasım 2018’de başladı ve otomotiv pazarında hareketliliğin artmasına sebep oldu. Bu vergi indirimlerine ek olarak çoğu marka kampanyalarını yayınladı ve yayınlamaya da devam ediyor. Öncelikle 31 Mart 2019 tarihine kadar sürecek olan vergi indirimleri, Haziran ayının 30’una kadar uzatıldı. İlerleyen zamanlar ne getirir bilinmez ama vergi indirimlerinin 30 Haziran tarihine doğru en az 3 ay daha uzatılacağını tahmin ediyorum. Bu sayede otomotiv pazarındaki daralmanın önüne geçilmek hedefleniyor. Biz de bu durumu fırsat bilerek ülkemizde satılan

en ucuz etiket fiyatlı otomobiller sizler için bir araya getirdik. Markaların internet sitelerinde yayınlanan fiyatlarından hazırladığımız bu derlemedeki fiyatlara “Hurda Teşviği” dahil değildir.

İşte Türkiye’nin en ucuz 10 otomobili;