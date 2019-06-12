Türkiye’nin en ucuz otomobilleri

2018 yılının yarısından beridir daralan otomotiv pazarını canlandırmak için devreye alınan 15 puanlık ÖTV indirimi, Hurda İndirimi, ÖTV matrahlarındaki sınırların değişimi gibi önlemler bulunuyor. Tüm bu önlemlere ek olarak bugün yayınlanan Resmi Gazete’de yer alan Torba Yasa ile vergisiz fiyatı maksimum 70 bin TL olan araçlar için 10 bin TL olan hurda indirimi 15 bin TL olarak artırıldı. Bu durumun sektördeki satışlara olan yararını görmek için temmuz ayını bekleyeceğiz. Ancak ilk 10 günü bayram tatili olan haziran ayı için tahminler geçen aydan daha az…

Hurda İndirimi ülkemizde üç farklı biçimde uygulanıyor. Ülkeye giriş fiyatı yani vergisiz fiyatı 70 bin TL’ye kadar olan otomobiller için ayrı, 70-120 bin TL vergisiz fiyatı olan araçlar için ayrı ve 120 bin TL üzerinde vergisiz fiyatı olan araçlar için ayrı.

İLGİLİ HABER Hurda indirimi yüzde 50 arttırıldı!

İŞTE YENİ HURDA İNDİRİMİ MİKTARLARI

Hurda indirimindeki sınırlar sadece 70 bin TL’ye kadar vergisiz fiyatı olan araçlarda 15 bin TL’ye yükseltildi. Ancak ülkemizde 70 ile 120 bin TL arasında vergisiz fiyatı olan araçların satışları ve alternatifleri daha fazla. Bu matrahsız fiyat aralığında olan araçlar için olan indirim ise 8 bin TL idi yeni düzenlemede de aynı kaldı.

ARTAN HURDA İNDİRİMİYLE BİRLİKTE EN UCUZ 10 OTOMOBİL

HURDA TEŞVİĞİ NEDİR?

16 ve daha büyük yaştaki bazı araçların ihraç edilmesi ya da hurdaya çıkartılmasına bağlı olarak yeni araç alımında 15 bin liraya kadar özel tüketim vergisi(ÖTV) indirimi uygulanmasına hurda teşviği deniyor. Hurda teşviği sadece sıfır km otomobil satın alımlarında geçerli oluyor. Yeni sınırların belirlenmesiyle birlikte artık hurda teşviğinden faydalanılacak otomobil alternatifleri de artmış durumda.

İLGİLİ HABER Otomotivde daralma mayıs ayında yüzde 55 oldu!

Düzenleme kapsamına, yarı römorkler için çekiciler, sürücü dahil 10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus minibüs, midibüs ve otobüsler, binek otomobil, panelvan, pikap, arazi taşıtı, ATV, steyşın vagon vb. araçlar, eşya taşımaya mahsus van, panelvan, pikap, kamyonet, kamyon vb. araçlar girecek. Motosikletler, hava taşıtları, deniz taşıtları ve iş makineleri gibi taşıtlar kapsamda olmayacak.

Bu araçlardan, 16 ve daha büyük yaşta olanların, doğrudan veya ihracatçılar vasıtasıyla ihraç edilmesi ya da hurdaya çıkartılması halinde, aynı cins yeni bir aracın ilk alımında düzenlemeden yararlanılacak. İhraç edilecek veya hurdaya çıkartılacak aracın araç bütünlüğünün korunuyor olması, motor ve şanzıman gibi önemli aksamlarının bulunması gerekiyor.