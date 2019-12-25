Türkiye’nin en ucuz SUV’si olabilir mi?

Fiat markasının Avrupa’da çok sevilerek tercih edilen küçük sınıf otomobili Panda, en yeni versiyonuyla konuğum oldu. Otomobil ülkemizde Urban, City Cross, Cross ve Cross 4×4 seçenekleriyle satın alınabiliyor.

Bana denk gelen Panda ise Cross donanımlı yerden yüksek ve maceracı bir ruha sahip olmasına rağmen 4×4 çekiş sistemi olmayan versiyonuydu.

Otomobil dışarıdan sarı gövde rengi ve siyah plastik detaylarıyla tam bir bal arısı görünümüdeydi. Yerden yüksek yapısı, ön ve arka tamponlarındaki hatta kapılarındaki plastik koruma bantları ve tavan rayları sayesinde Panda Cross küçük bir SUV kıvamında diyebilirim.

Otomobili ilk defa dışarıdan gördüğünüzde farlarının küçük olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak bunun temel sebebi farların etrafında yer alan plastik çerçeve. Ayrıca farın iç kısımında yer alan yuvarlak sis farları da dışarıdan görünümün küçük olmasını sağlıyor.

Otomobilin yanına geçtiğinizde ise siyah ve gri tonlu jantlar, plastik koruma bantlarıyla desteklenmiş biçimde gözüküyor. Ayrıca arka kapının hemen arkasında kalan küçük cam Panda’nın küçük ama ferah bir iç mekana sahip olmasını sağlamak için tasarlanmış.

Panda’nın arkasına göz attığınızda ise yukarı konumlandırılmış stoplar ve gri siyah renkli yüksek arka tampon otomobilin 4×4 olmasa da maceracı bir ruha sahip olduğunu gösteriyor.

Panda’nın içine girdiğinizde ise ön konsolda yer alan hatta aracın her yerinde olan eşya gözleri kafanızın karışmasına sebep oluyor.

Ön konsolun ortasında ise multimedya sistemi var ama dokunmatik ekranlı bir sistem düşünmeyin. Klasik radyo kıvamında olan bu sistemin en farklı yanı Bluetooth ya da USB kablo ile araca bağlanıp telefonunuzdaki şarkıları araç üzerinden dinleyebilmeniz.

Otomobilin iç mekanındaki tasarım dışındaki gibi sempatik ve kare biçiminde detaylara sahip. Kapı içlerinden hava girişlerine, direksiyonda gösterge paneline kadar bu şekilde olduğunu söyleyebilirim.

Panda’nın boyutları hakkında bilgi vermem gerekirse otomobil 3686 mm uzunluğa, 1662 mm genişliğe ve 1635 mm yüksekliğe sahip.

Aracın dingil mesafesi 2300 mm ve bagaj hacmi de 225 litre. Test aracımızın donanımda olan bir Panda City Cross 940 kg ağırlığında.

Otomobilin motor kaputunu açtığınızda ise karşınıza 1.2 litrelik 4 silindirli atmosferik bir motor çıkıyor. Bu motor 69 beygir güç, 102 Nm tork üretiyor. Aracın aktarma görevini ise 5 ileri düz şanzıman yerine getiriyor. Şanzımanın dişli oranları, gücü az olan motorun daha verimli ve makul seviyelerde hareket etmesi için kısa biçimde tasarlanmış. Bu yüzden şehir içi yoğun trafikte çok fazla vites değiştirmek zorunda kalabiliyorsunuz.

Panda Cross şehir içinde küçük boyutları ve pratik yapısıyla işinizi görebilecek seviyede bir otomobil. Ancak manuel şanzıman bayan kullanıcılar tarafından antipatik karşılanabilir.

Ülkemizdeki en ucuz otomobillerden biri olan Panda, Cross modeliyle birlikte en ucuz SUV olmaya aday diyebilir. Otomobilin Türkiye’deki satın alma fiyatı 71 bin 900 TL’den başlıyor. Ancak Cross donanımlı 1.2 litrelik Panda 97 bin 900 TL.