Türkiye’nin ilk güneş enerjili benzin istasyonu!

Yıllık yaklaşık 200 bin kilovatsaat olan enerji tüketiminin yüzde 32'sini güneş enerjisinden sağlayacak olan Shell Ankara Küçükesatistasyonunun dönüşümü için 270 watt gücünde 160 adet güneş paneli kullanıldı.

Ankara'daki Shell Küçükesat istasyonunu elektriğini güneş enerjisinden sağlayan istasyona dönüştüren Shell & Turcas CEO'su Felix Faber; “Ankara'da güneş enerjisine dönüşümünü sağladığımız Shell Küçükesat istasyonu, Türkiye'de elektrik ihtiyacını güneş enerjisinden sağlayan ilk istasyonumuz oldu. Bu sayede istasyonumuz karbon salınımını yaklaşık yüzde 30 azaltacak. Shell & Turcas olarak Net Karbon Ayak İzimizi azaltmaya yönelik yürüttüğümüz faaliyetlerimizi çeşitlendirmeye ve Türkiye çapında yaygınlaştırmaya devam edeceğiz” dedi.

Net karbon ayak izini azaltma çalışmaları çerçevesinde istasyonlarında birçok yeniliği hayata geçiren Shell & Turcas, bugüne kadar Türkiye'deki istasyonlarında aydınlatma sistemlerini değiştirerek, toplam karbon salınımı yılda 1.200 ton azalttı ve 2.601,5 MWh enerji tasarrufu sağladı. Shell & Turcas, gerçekleştirdiği bu proje ile Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) tarafından düzenlenen İstanbul Karbon Zirvesi'nde ‘Düşük Karbon Kahramanı' ödülüne layık görüldü.