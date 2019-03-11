Türkiye’nin ilk kar rallisinde zafer Ağaoğlu’nun

İki gün boyunca 5 ayrı özel etapta mücadele eden ekiplerden Fatih Kara-Bilge Ayan yoldan çıkarak, Halim Ateş-Bahadır Gücenmez ile Volkan Işık-Doruk Gökşin ekipleri de mekanik problemler nedeniyle ralliyi tamamlayamadı. Mitsubishi Lancer EVOIX ile yarışan Uğur Soylu-Kerim Tar genel klasman ikincisi ve sınıf 3 birincisi olurken, ilk kez bir rallide start alan 2018 Türkiye Pist Super Grup Şampiyonu Ersin Yücesan da Doğukan Topkaya ile yarıştığı Sarıkamış’tan genel klasman üçüncüsü ve sınıf 3 ikincisi olarak ayrıldı. Otomobil sporları kariyerine TOSFED Yıldızını Arıyor projesiyle başlayan Buğra Can Kılıç, Ali Emre Yılmaz co-pilotluğunda iki çeker ve gençler klasmanlarını birinci olarak tamamlarken, Onat Telkenar-Efe Eryalaz da iki çeker ve gençler ikinciliğinin sahibi oldu. Ralliyi Alptekin Işıkalp-Hakan Uçucu iki çeker üçüncüsü olarak tamamlarken Demir Berberoğlu-Okan Karaçam da sınıf 4 ikinciliğini elde etti.

Yarış sonunda Sarıkamış Kayak Merkezi’nde yer alan finiş podyumunda düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporcuların ödüllerini, Sarıkamış Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman, Sarıkamış Belediye Başkanı Köksal Toksoy, TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, TOSFED Başkan Yardımcısı Nisa Ersoy, Eski 36 Kulüp Başkanı Tarık Yılmaz verdiler.