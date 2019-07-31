TürkTraktör yurt dışı satış cirosunu arttırdı!

Açıklanan verilere göre şirket ilk 6 aylık dönemde 10 bin 56 adet traktör ve 6 bin 338 adet motor üretirken Türkiye'nin toplam traktör üretiminin %75'ini tek başına karşıladı.

Ürettiği traktörlerini dünyada 130'dan fazla ülkeye ihraç eden şirket, yurt dışı satış adedini geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %20 oranında artırarak 7 bin 562 adede çıkardı. Ulaştığı bu rakamla Türkiye'nin toplam traktör ihracatının da %88'ini tek başına gerçekleştirdi.

TürkTraktör yurt içi ve yurt dışı pazarlarına sunduğu traktörleriyle ise Ocak-Haziran 2019 döneminde toplam satışta 11 bin 912 adede ulaştı. 2019'un ilk yarısını 1 milyar 740 milyon TL toplam ciro ile kapatan TürkTraktör'ün, yurt dışı satış cirosu ise %45 artarak 1 milyar 68 milyon TL'ye ulaştı.

TürkTraktör'ün ilk 6 aylık dönemdeki brüt kârı 223 milyon TL, brüt kâr marjı %12,8 olarak gerçekleşirken, faaliyet kârı 79 milyon TL ve FAVÖK tutarı 143 milyon TL olarak gerçekleşti. Şirketin faaliyet kâr marjı ve FAVÖK marjı sırası ile %4,6 ve %8,2 olurken; net kârı ise 21 milyon TL olarak kaydedildi.

2019 yılının ilk 6 aylık dönemine ilişkin finansal sonuçları değerlendiren TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner şu açıklamalarda bulundu: “İhracatta sürekli yükselen bir grafiğe sahip olmaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Yurt dışı satışlarımızı 2019 ilk yarısında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %20 daha artırarak 7 bin 562 adede çıkardık. Tarım ve hayvancılığın en ileri seviyede uygulandığı Kuzey Amerika'ya 2019'un ilk 6 ayında gerçekleştirdiğimiz ihracatta da önemli bir artış yakalarken, dünya tarımında bizim ürettiğimiz teknoloji ve ürünlerin tercih edilmesinin gururunu yaşıyoruz. Buna en güzel örneklerden biri de 2019 Nisan ayında hem New Holland hem de Case IH markalarımızda ülkemiz çiftçisiyle buluşturduğumuz Türkiye'nin ilk yarı otomatik şanzımana sahip yerli traktörlerinin de ihracatına başlamış olmamızdır.”