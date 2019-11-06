Tutumlu Japon!

Honda’nın kompakt SUV sınıfındaki efsane modeliyle tanışmamız 90’lı yılların sonların 1996’ye dayanıyor. Üretimine 1995 yılında başlanan ve 1996 yılında yollara çıkan otomobil yerden yüksek yapısı, standart otomobillere göre sahip olduğu fazladan iç hacmiyle kendi sınıfını yaratan modeller arasındaydı.

Günümüze geldiğimizde ise bugün satışta olan CR-V, 5. jenerasyon olarak hayatına devam ediyor. Yeni otomobil eski versiyona göre daha yumuşak tasarım detaylarına, daha gelişmiş teknolojilere ve daha ekonomik motorlara sahip.

Test aracımız olan CR-V ise alışkın olduğumuz geleneksel içten yanmalı motorla birlikte elektrik motoruna da sahip yani hibrit!

Teknik detaylardan önce otomobilin dış görüşünden bahsetmek istiyorum. Yeni otomobil ile ilk defa karşılaştığınızda özellikle otomobilin ön tamponun görünüşünü domine ettiğini fark edeceksiniz. Bunun sebebi ise farların altında kalan kısımların daha büyük ve şişik olması.

Farların altında yer alan gündüz ledleri ve motor ızgarasının ortasında geçen krom çıta CR-V’yi bir önceki jenerasyondan tamamen farklılaştırmış.

Ön kısımda bu durumlara ek olarak belirtmem gereken son detay ise led teknolojisine sahip olan ve tamponun altına yerleştirilen sis farları.

Otomobilin yanına geçtiğinizde ise ön tamponun altından başlayan plastik gövde kiti, çamurluklar, kapıların altı ve arka tamponun yine alt kısmına kadar CR-V’yi çevreliyor. Bu sayede aracın off-road karakteri desteklenirken olası bir yol dışı rotası pozisyonunda gövdeye gelecek darbeler minimuma indirilmiş oluyor.

Ön çamurluğun kapıya olan kısmında yer alan mavi renkli hybrid logosu CR-V’yi kardeşlerinden ayıran en önemli detaylardan biri.

Yan kısımda bir diğer önemli unsur ise otomobilin alaşım jantları. Siyah ve gri renkli olan bu jantlar 18 inç boyutunda. Yüksek bir yanağa sahip olan lastikler sayesinde marka kabindeki konforu da artırmış.

Aracın arkasına göz attığınızda ise tavandan başlayan ve bagaj kapağının ortasına kadar uzanan L şeklinde stoplar size merhaba diyor. Bu iki stop arasından geçen krom çıta ise hem Honda logosunu bünyesinde barındırıyor hem de ön tarafta yer verilen krom çıtayla birbirini tamamlıyor.

Arka bagaj kapağı üzerinde yer alan AWD ve Hybrid logoları ise otomobilin farkını gösteriyor.

CR-V Hybrid 4603 mm uzunluğa, 1855 mm genişliğe ve 1689 mm yüksekliğe sahip.

2663 mm aks mesafesine sahip olan otomobilin bagaj hacmi en az 497 litre iken aracın ağırlığı 1700 kg civarında.

Otomobilin sürücü kapısını açıp içine geçtiğinizde ise karşınıza Civic modellerinde de tanıdığınız üç kollu direksiyon karşılıyor.

Direksiyonun hemen arkasında ise 7 inç boyutundaki dijital gösterge paneli size yolla ilgili tüm bilgileri vermek için can atıyor, her ne kadar bu menü içinde gezmek zor olsa da…

Otomobilin ön konsolunda vites kolu yerine vites seçimi yapabileceğiniz düğmeler yarıyor. Vites düğmelerinin bir yanında aracın park freni ve yokuş kalkış desteği düğmesi bulunurken diğer yanında aracın sürüş modlarını ayarlayabileceğiniz düğmeler bulunuyor. Sürüş modları nedir diye soracak olursanız EV yani elektrik modu, Econ ekonomi modu ve Sport performanslı sürüş modu.

CR-V’nin kapısını açar açmaz iç mekandaki malzemelerin kalitesi iç mekandaki havayla temiz biçimde yüzünüze çarpıyor. Ön konsolun yatay biçimde tasarlanması multimedya ekranının çerçevesinin değişmesine sebep olmuş. Bu arada bu ekranda kullanılan yazılım diğer Honda modellerindeki ile aynı.

Otomobilin kabinin içerisinde ise ilk defa kullanılan çok enteresan bir özellik yer alıyor bunun adı “Aktif Gürültü Önleme Teknolojisi”. Sistem kabin içerisindeki düşük frekanslı sesli dinleyen mikrofonlara sahip. Bu sayede düşük frekanslı sesler fark edilip gürültü çıkarması önleniyor. Sürüş konforu bu sayede bir üst seviyeye çıkmış oluyor.

Araçta bulunan güvenlik donanımlarına göz attığınızda ise, “Kör nokta uyarı sistemi, çapraz trafik uyarı sistemi, çarpışma hafifletici fren sistemi, şerit takip, şerik koruma destek, şeritte tutma asistanı, adaptif hız sabitleme, düşük hızlarda öndeki aracı takip etme sistemi gibi yeni donanımlar dikkat çekiyor.

Gelelim en çok merak edilen bölüme, CR-V’nin kalbine. İlk olarak benzinli motoru anlatmam gerekirse; etiket fiyatının yüksek olmasına sebep olan 2 litrelik bir üniteye sahip olduğunu belirtmemde fayda var. Bu motor tek başına 146 beygir güç ve 175 Nm tork üretiyor. Bu motora ek olarak CR-V’nin 2 elektrik motoru bulunuyor. Honda bu sistemi i-MMD(İntelligent Multi Mode Drive) yani “Akıllı çok sürüş modu” diyor.

CR-V’de bulunana elektrik motorlarından biri aracın hareketini sağlayan ve içten yanmalı motora destek olan motor iken diğeri de pilleri şarj etmek için jeneratör görevi gören bir motor olarak çalışıyor. İkinci yani jeneratör görevi gören motor hem diğer elektrik motoruna destek olurken hem de pilleri şarj ediyor.

Aslına bakarsanız alıştığımız hibrit motor mantığına biraz daha kolay şarj olma özelliği katılmış bir motor sistemi karşımıza çıkıyor. Bu sistem toplam olarak ise 184 beygir güç ve 315 Nm tork üretiyor.

Otomobilin 0’dan 100 km/s hıza ulaşması 9.2 saniye sürerken, maksimum hızı da 180 km/s oluyor. CR-V Hybrid bu detaylarla şehir içi trafiğinde 5.1 lt / 100 km gibi iddialı bir yakıt tüketim değerine sahip oluyor. Ben bu aracı kullandığım süre boyunca ortalama 6.2 lt / 100 km gibi bir tüketim verisine ulaştım.

Otomobili kullanmaya başladığınızda ise ilk hareketi elektrik motoruyla gerçekleştiriyorsunuz. Özellikle dur kalk trafikte bu durum yakıt tüketim değerinizi en alt seviyelerde tutmanızı sağlıyor.

CR-V’nin sürüşü sırasında en büyük gariplik otomobilin eCVT diye anılmasına rağmen gerçek bir şanzımanın olmaması oluyor. Motorun ürettiği güç tekerleklere, elektrik motorlu araçlarda olduğu gibi tek dişli ile yansıtılıyor ve siz ne kadar gaza basarsanız o kadar gidiyor. Sürüş esnasında bu durum hissi tamamen öldürüyor…

CR-V Hybrid ülkemizde sadece Executive+ donanım paketiyle satın alınabiliyor ve aracın fiyatı 450 bin TL.