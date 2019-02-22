TÜV SÜD’ün D-Expert hizmetine ‘Yeterlilik Belgesi’ verildi!

TÜV SÜD D-Expert Genel Müdür Yardımcısı Ozan Ayözger “TÜV SÜD D-Expert olarak sektörün ihtiyaç duyduğu profesyonel hizmet anlayışı ve güvenilirlik hususunda ilklere imza atmaya devam ediyoruz. Bugün İstanbul-Maslak şubemizin de almış olduğu TS13805 Hizmet Yeterlilik Belgesi'nin gururunu yaşıyoruz. Her geçen gün daha sağlam adımlar attığımız yolculuğumuzda, başta Satış ve Operasyon Müdürümüz Onur Orpak olmak üzere, İstanbul Bölge Yöneticimiz Engin Uslu ve değerli Maslak Şubesi ekibimize teşekkür ediyorum''dedi.

2019 yılı sonuna kadar şube sayısını 20'ye çıkarmayı hedefleyen TÜV SÜD D-Expert; çok yakında müşterileriyle yeni açılacak Bursa ve Diyarbakır şubelerinde buluşmayı hedefliyor.