Tuzla Karting 5. ayak yarışlarına hazır

Tuzla Motorsporları Kulübü tarafından düzenlenecek organizasyon, 21 Eylül Cumartesi günü antrenman seanslarıyla başlayacak. Sıralama turları saat 12.40'da koşulurken hafta sonunun ilk yarışı saat 13.45'de başlayacak.

22 Eylül Pazar günü ise yarışlar saat 10.30'da başlayacak. Mini, Formula Junior ve Formula Senior kategorilerinde 20 sporcunun mücadele edeceği organizasyon, saat 15.10'da sona erecek ve kategorilerinde ilk 3'e giren sürücülere kupaları verilecek. Tuzla Belediyesi katkılarıyla Şelale Park içindeki yer alan Tuzla Karting Park tesislerinde düzenlenecek organizasyon ücretsiz olarak izlenebilecek.

Türkiye Karting Şampiyonası'nda ilk 4 ayak sonunda Mini kategoride Hakkı Dorum, Formula Junior'da Ömer Asaf Kolot, Formula Senior'da Ehad Türker ve Formula Master'da Mehmet Çınar lider durumda bulunuyor.