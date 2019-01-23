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Urban EV, Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıtılacak!

Honda, Mart 2019'da gerçekleşecek Cenevre Motor Show'da yeni elektrikli aracı Urban EV’nin prototip versiyonunun dünya prömiyerini yapacak.

Sozcu.com.tr
15:28 -
Haberler Otomotiv
Urban EV, Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıtılacak!

Honda’nın işlevsellik ve amaca odaklanarak geliştirdiği yeni elektrikli aracı, temiz ve basit tasarımı ile öne çıkıyor. Honda'nın ‘Electric Vision' stratejisiyle 2025 yılında satılan her 3 Honda'dan ikisinin elektrikli türevi bir araç olması hedefinin ilk göstergesi olan Urban EV, bu yıl içerisinde satışa çıkacak.  Urban EV'nin ilk konsepti, 2017 Frankfurt Motor Show'da sergilenmişti. Şimdi ise otomobilin satışa sunulacak versiyonu 2019 Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıtılacak!

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