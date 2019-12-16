VavaCars açık artırmayla otomobil satacak

İkinci el otomobil pazarının yeni oyuncusu olan VavaCars , Türkiye’deki faaliyetine yüksek motivasyonuyla devam ediyor. Firmanın Satış Direktörü Sencer Alagöz, “VavaCars olarak kullanılmış otomobil alım ve satımında yaşanan süreçleri tek bir çatı altında toplayıp, kullanıcılarımıza daha düzgün hizmet vermek için her gün yenilenerek çalışıyoruz.” dedi.

2019 yılında azalan yeni otomobil satın alma eğilimi direkt olarak ikinci el otomobil pazarını da etkiliyor. Özellikle filolar yüksek kredi maliyetlerinden dolayı araç parklarını yenileyemedikleri için ikinci el pazarına girmesi gereken yüksek oranda kullanılmış otomobil ne yazık ki kullanılmaya devam ediyor. Yeni otomobil satışlarının artması işimize çok yarıyor diyen Sencer, “Kullanılmış otomobile büyük bir talep var ama sıfır araç satışları ne kadar iyi olursa ikinci el de o kadar iyi olur. Bizim satıcı için avantajımız müşteriyi hemen nakit ödemeyle gönderebiliyor olmamız.” dedi.

2019 yılının 11 ayında 2.el otomobil fiyatlarının ortalama yüzde 15 civarında arttığını söyleyen Sencer, “Haziran ayından bugüne kadar x adet otomobil satın alıyorsak bugün 2x adet araç satın almaya başladık. Kullanılmış otomobil pazarındaki fiyatlar, tercih edilme miktarının yüksek olduğu segmentlerde yüzde 17-18 iken genel olarak yüzde 15 civarında artış gösterdi.” dedi.

ONLINE AÇIK ARTIRMA PLATFORMU ÇALIŞMAYA BAŞLADI

VavaCars aslında araç alırken ve satarken işleri daha da basite indirmek için üretilmiş bir sistem. Satmak istediğiniz bir aracınız varsa VavaCars’tan ücretsiz değerleme yani aracınıza çıkacak olan ortalama bir fiyat teklifi alabiliyorsunuz. Bundan sonra seçtiğiniz firma bayisine o da Petrol Ofisi benzincilerinden biri oluyor gidip ekspertiz için yetkiliyle görüşüyorsunuz.

Tüm bu süreçler sorunsuz bir şekilde atlatıldıktan sonra VavaCars size teklifte bulunuyor ve sizin içinde bu teklif uygunsa ödemenizi alıp araç satışınızı firmaya yapıyorsunuz.

Müşteriden satın alınan araçlar firmanın kurduğu açık sisteminde her hafta çarşamba günü saat 16’da satışa çıkarılıyor. En son yapılan ihalede 70 aracın satışa çıktığını ve yüzde 90’ının üzerinde satışının gerçekleştiğini Sencer Alagöz kendisi açıkladı.

İhaleye çıkacak olan araçların bir gün öncesinde hem internetten hem de araçların bulunduğu bayiiden canlı olarak görülebilme imkanının da olduğunu belirtmemde fayda var.

SADECE TİCARİ KİŞİLER BU SİSTEMİ KULLANABİLECEK!

VavaCars online açık artırma sistemini sadece bu işin ticaretini yapan kişiler kullanabilecek. Ücretsiz olarak üye olacak olan kullanıcılar firmanın tüm stoğundaki araçları kolayca görebilecek. VavaCars satın aldığı her aracın ekspertizini yaptırıp tüm durumunu belgelediği için de müşteriyle olan bağlarını rahatça kuvvetli hâle getirebiliyor.

Açık arttırma sisteminde ‘hemen al’ gibi bir özelliği firma şu anda düşünmüyor. Özellikle merak edilen konulardan biri olan ve aracın ederinin üzerinde satılmasına sebep olan tavan fiyat uygulaması ise ne yazık ki sistemde yer almayacak. Ancak VavaCars, online platformda sizin belirleyeceğiniz bir limiti olan otomatik teklif sistemini kullanıcısına sunacak.

SATIN ALDIĞIMIZ ARABAYI 8 GÜNDE SATIYORUZ!

İnternet üzerinden araçların kimse yardım etmeden ortalama 31 günde satıldığını belirten Sencer Alagöz, “Biz satın aldığımız aracı 8 gün içinde satıyoruz.” dedi. İstanbul’da 5 ayrı noktada olduklarını söyleyen Alagöz, “2019 bitmeden 2 şubemiz daha açılacak ve 7 noktaya ulaşacağız. 2020 yılında ise şube sayımız 10’a çıkacak.” dedi.

2.ELİN CAZİBESİ NİSANA KADAR DEVAM EDER

Kredi maliyetlerinin, kurun ve otomobil fiyatlarının yüksek olması yeni otomobil alacak olanları kullanılmış otomobil seçeneğine itti. Bir de bu duruma markaların talep tahminlerini pazarın durumuna göre düşük tutması eklenince, faizlerin ani düşüşü yeni otomobil alacaklara tam yaramadı.

VavaCars Satış Direktörü Sencer Alagöz, “2. el otomobil pazarının yükselen trendi 2020 yılının nisan ayına kadar böyle devam eder. Yıl sonunda 2. el pazarında 7 milyon adet araç satışı olacağını tahmin ediyoruz.” açıklamasında bulundu.