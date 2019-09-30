VavaCars Türkiye’de 2.el pazarına giriş yapıyor!

Şirket, tamamen şeffaf bir süreç, rekabetçi fiyatlar ve güvenli bir alışveriş deneyimi ile kullanıcılardan araçları satın alıp, piyasaya yeni bir soluk getirmeyi amaçlıyor. VavaCars ile araç satmanın ilk adımı şirketin web sitesini ziyaret ederek, birkaç soru ile arabanızın ilk tahmini değerini öğrenmek. Bu fiyatı makul bulduğunuz takdirde, en yakın VavaCars Satın Alma Merkezi'ne giderek, uzmanlarca arabanızın kesin değerini öğreniyorsunuz.

Beş yıldızlı bir otel konforunda ve modern çizgilere sahip VavaCars Satın Alma Merkezi'nde her şey şeffaf olarak tasarlanmış. Müşteriler çaylarını yudumlarken, şeffaf duvarın ardındaki araç değerlendirilme sürecini şeffaf biçimde takip edebiliyor. Bu şeffaf fiyat belirleme sürecinin ve gerekli noter prosedürlerinin ardından, müşterilerin verilen teklifi onaylamaları durumunda, yaklaşık 3 saat sonunda teklif edilen fiyat hesabına yansımış oluyor.

“İstanbul sadece Doğu'ya değil, tüm dünyaya açılan kapı…”

VavaCars'ın Türkiye operasyonlarını ve hedeflerini aktarmak üzere gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan VavaCars Türkiye CEO’su Lawrence Merritt, şunları söyledi:

“Gururla söyleyebilirim ki, Türkiye global pazarlara açılışımızdaki ilk durak. Her ne kadar küresel çapta bir çözüm sunuyor olsak da Türkiye VavaCars için tam anlamıyla bir başlangıç noktası. İstanbul'un sadece Doğu'ya değil, tüm dünyaya açılan kapı olduğunu düşünüyoruz. Türkiye, genç nüfusu olan büyük bir ülke ve hareketli, heyecan verici bir pazara sahip. Ayrıca, Petrol Ofisi ile kardeş şirketler olarak operasyona başlamak da bizim için paha biçilmez.”

Lawrence Merrit, daha sonra sektöre getirecekleri yenilikleri n de altını çizdi: “Hepimizin bildiği gibi, 2. el araç satışlarında güvenlik, şeffaflık ve kolaylık açısından bazı zorluklar mevcut. Arabamı almak isteyen kişiye güvenebilir miyim? Paramı hesaba yatıracak mı? Acaba arabam ne kadar sürede satılır? İşte bu sorular, aracını satmaya karar veren herkesin kafasında dönen ortak sorular aslında. İnsanlar bu süreçte birçok kişiyle temas etmek, görüşmek zorunda kaldıkları gibi satış işleminden önce araç gösterme, ekspere sokma, pazarlık gibi yorucu süreçlerle önemli bir vakit kaybı yaşıyorlar. Biz VavaCars olarak tüm bu handikapları aşan, yepyeni bir 2. el araç satış modeli sunuyor ve bu modeli de “C2B2B” olarak, yani tanımlıyoruz. Modelimiz hem müşterilerimize hem de bayilerimize aynı sözü veriyor: Artık, uzun süre beklemeye gerek yok, farklı farklı alıcılar ya da ekspertizlerle temas etmeye, gereksiz pazarlıklarla fiyat düşürmeye çalışanlarla uğraşmaya hiç gerek yok. Çünkü araç satma süreçlerini zorlu kılabilen tüm noktalarda müthiş çözümler getirmiş noktadayız.”

İstanbul'da 5 noktada Araç Satın Alma Merkezi var

Vavacars Satın Alma Merkezi'ne arabasını satmak üzere gelen bir kişinin yaklaşık 3 saatlik şeffaf bir süreç sonunda aracına sunulan fiyatı hesabında görebildiğini kaydeden Merritt, “Üstelik bunu, 50 yıldan daha uzun bir geçmişe sahip ve enerji sektörüne odaklanmış global bir şirketler grubunun parçası olarak Petrol Ofisi güvencesi ile gerçekleştiriyoruz. Bu doğrultuda Petrol Ofisi'nin seçili istasyonlarında kurduğumuz satın alma merkezlerinde faaliyet gösteriyoruz. İlkini mayıs ayında Libadiye'de açtığımız satın alma merkezlerimize Maltepe, Maslak, Küçükçekmece ve Alt Libadiye eklendi ve şu an itibarıyla İstanbul'da, 5 adet merkezimiz var. Henüz kuruluşumuzdan çok kısa zaman geçmesine rağmen, VavaCars Satın Alma Merkezleri'ne artan talep, bize bu hedeflerimize en güçlü şekilde ilerlediğimizi gösteriyor” dedi.

VavaCars'dan 3 basit ve güvenli adım…

Ücretsiz Değerleme: Vava Cars’ın kurduğu teknolojik altyapı sayesinde aracını satmak isteyen kullanıcılar ilk olarak, vavacars.com.tr adresine otomobilinin bilgilerini girerek, hızlıca ücretsiz bir değerleme alabiliyor.

Ücretsiz ekspertiz: Verilen ortalama değeri uygun gören kullanıcılar sonrasında VavaCars araç alım noktalarından birine gelerek, araçlarını şeffaf bir ekspertiz sürecine tabi tutuyorlar.

Üç saat içinde ödeme: Ekspertizde sonrasında otomobile nihai bir değerleme bedeli sunuluyor. Otomobiline sunulan fiyatı kabul eden kullanıcılar, Vava Cars yetkililieri ile birlikte şeffaf satış sürecine geçiyor. Yaklaşık 3 saat içinde süreç tamamlanıyor ve sunulan fiyat teklifi aracı satan kişinin banka hesabına yatırılıyor.