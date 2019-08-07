Verdiği zarar ‘milyon liranın’ üzerinde…

The Telegraph’ın haberine göre Audi Q7 SUV sürücüsü Porsche marka bir otomobilin sürücüsüyle yarış halinde Moore Street’e girdi. Birden fazla egzotik spor otomobilin bulunduğu bu sokakta direksiyon hakimiyetini kaybeden Audi sürücüsü önce McLaren MP4 12C marka model bir otomobile çarptı ve duramadı. Hızını alamayan otomobil sokakta park etmiş olan tam 10 otomobile daha çarparak ancak durdu!

Audi sürücüsünün çarptığı otomobiller arasında Bentley’in yeni SUV modei Bentayga, Porshce Cayenne, Porsche 911 Cabriolet ve üzeri açılan Audi gibi modeller var.

Kazaya karışan üç otomobilin(Bentayga, Cayenne ve McLaren) sahibi olan sokak sakini, “Sesi duyduğumda bir patlama olduğunu düşündüm, sokağa helikopter düştüğü aklımdan geçti. Otomobilin sürücüsü araçtan dışarı fırlamış tı ve kafasından kan geliyordu” açıklamalarında bulundu.