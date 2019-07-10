Vergi indirimleri bitti… İşte kampanyalar!

AUDI, Q2 İÇİN FAİZLERİ SIFIRLADI!

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BORUSAN OTOMOTİV 2.EL ARAÇLARA KAMPANYA

Borusan Otomotiv Premium, kullanılmış otomobillerde Temmuz ayına özel kaçırılmayacak kiralama avantajları sunuyor. Kampanya kapsamında, 1 ile 2 yaş aralığındaki kullanılmış otomobillerde 12 ay taahhütsüz kiralama fırsatıyla kullanılmış otomobilleri kiralayanlar, 4. ayın sonundabedelsiz iade edebilme hakkına sahip oluyor.

Kiralamanın tüm avantajlarının yanı sıra MTV, bakım, yol yardım, sigorta, kasko gibi hizmetlerin Borusan Otomotiv Premium tarafından çözümlenmesiyle birlikte, kiralayanlar sadece tercih ettikleri kullanılmış otomobili kullanmanın keyfini sürüyor. Otomobilseverler, Borusan Otomotiv Yetkili Satıcıları'ndan kampanya hakkında detaylı bilgi alabiliyor.

MINI’DEN 3000 TL’YE VARAN TAKAS DESTEĞİ

MINI, Temmuz ayına özel hazırladığı kampanya ile cazip fırsatlar ve takas desteği sunuyor. Temmuz ayı boyunca geçerli olacak kampanya kapsamında MINI Yetkili Satıcıları'na gelenler, MINI Countryman modelinde geçerli 60.000 TL'ye kadar 12 ay, %0 faiz oranlı kredi imkanından faydalanabiliyor. Yaz aylarında yeni bir MINI sahibi olmak isteyenler tüm MINI modellerinde geçerli 3.000 TL'ye varan takas desteğinden yararlanabiliyor.

OPEL’DEN ÖTV DESTEĞİ

Opel Temmuz boyunca tüm modellerinde % 0,99 faizli kredi imkanlarını sonbahara kadar taksit erteleme seçeneğiyle sağlıyor. Ayrıca marka, açıkladığı anahtar teslimde 17 bin 600 TL'ye varan ÖTV destekli indirimlerle Opel sahibi olma hayali kuran müşterilerine dikkat çekici teklifler sunuyor.

Markanın yeni Combo modelinde PSA Finans ayrıcalığı ile araç tutarının % 100’üne kadar krediden faydalanılabiliyor. Akıllı sürüş yardımcıları, cam tavan ve 8 ileri otomatik vites gibi binek araç özelliklerine sahip Combo'da 45 bin TL'ye 15 ay, % 0,99 faizli kredi öne çıkıyor. Yeni Opel Combo'nun Temmuz ayına özel kampanyalı başlangıç fiyatı ise 121 bin 950 TL olarak açıklandı.

Opel'in SUV modelleri, Grandland X, Crossland X ve Mokka X'te de 45 bin TL, 15 ay, % 0,99 faizli kredi seçeneği Opel'in bu ay için öne çıkan finansman kampanyalarından. Açıklanan özel ÖTV destekli, 15 bin 800 TL'ye varan indirimlerle birlikte Grandland X'te fiyatlar 185 bin TL'den, Crossland X'te 159 bin 100 TL'den, Mokka X'te ise 174 bin TL'den başlıyor.

Corsa ve Astra Sedan modellerinde ise sonbahara ertelemeli kredi seçeneği 36 bin TL'ye 15 ay, % 0,99 faizle sunuluyor. Hurda teşviği ve ÖTV desteği ile Temmuz'da Opel sahibi olmak isteyen müşteriler için Corsa'da fiyatlar 83 bin 400 TL'den, Astra Sedan'da ise 95 bin 900 TL'den başlıyor.

TEMMUZ AYI HILUX AYI OLACAK!

Opel Temmuz boyunca tüm modellerinde % 0,99 faizli kredi imkanlarını sonbahara kadar taksit erteleme seçeneğiyle sağlıyor. Ayrıca marka, açıkladığı anahtar teslimde 17 bin 600 TL'ye varan ÖTV destekli indirimlerle Opel sahibi olma hayali kuran müşterilerine dikkat çekici teklifler sunuyor.

SUZUKİ MOTOSİKLETLERDE DE İNDİRİM VAR!

Suzuki, avantajlı kampanyalarına Temmuz ayında da devam ediyor. 30 yıldır dünya çapında 1 milyondan fazla satışa imza atan Suzuki GSX-R serisi içerisinden; üstün performans ve yakıt ekonomisi sunan Suzuki GSX 250R ile hafif sınıfta devrim yapan Suzuki GSX-R 125 modelleri; anlaşmalı bankaların kredi kartlarına özel olarak 15 bin TL'ye kadar 9 ay vade farksız taksit imkanıyla Temmuz ayı boyunca sahiplerini bekliyor.

VESPA TEMMUZ AYINA HIZLI GİRDİ

31 Temmuz'a kadar geçerli olacak fırsatlar kapsamında Primavera 150, Sprint 150 ve GTS 150 gibi tüm 150 cc'lik Vespa'lar, anlaşmalı bankaların kredi kartlarına özel 15 bin TL'ye kadar 9 ay vade farksız taksit imkanıyla satışa sunuluyor.



Temmuz ayında sunulan avantajlar bununla da sınırlı kalmıyor. GTS 300, GTS300 Super, GTS 300 Super Sport, GTS300 Yatch, GTV300 gibi 300 cc'lik Vespa'lar da anlaşmalı bankaların kredi kartlarına özel 30 bin TL'ye kadar 9 ay vade farksız taksit imkanıyla yeni sahiplerini bekliyor. Ayrıca bu ay boyunca tercihini sportif Piaggio Beverly 350 modelinden yana kullanmak isteyenlere de özel fırsatlar sunuluyor. Söz konusu avantajlar çerçevesince Piaggio Beverly 350; anlaşmalı bankaların kredi kartlarına özel 30 bin TL'ye kadar 9 ay vade farksız taksit imkanıyla satışa sunuluyor.