Vergilendirme sistemini yeniden konuşmamız gerekiyor!

2018 yılının haziran ayından sonra daralmaya başlayan otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 2020 yılına sayılı günler kala hafif bir toparlanma süreci içine girmiş ama kan kaybetmeye devam ediyor. 2019 yılının son günlerinde yapılan pazar değerlendirme açıklamalarından biri olan Toyota Türkiye CEO’su Ali Haydar Bozkurt’un bahsettiği en önemli konuların başında ise vergilendirme geliyor.

1.6 LİTRELİK MOTOR HACMİ TAKINTISINDAN KURTULMAMIZ LAZIM!

Bozkurt, “Vergi oranlarının yüksek olduğu ortada ancak bu duruma bir başka açıdan da bakmamız gerekirse, vergi sisteminizin dünyayla uyumlu olmadığı ortada. Motor hacmine dayalı bir vergi sistemi artık dünyada terk edilmişi bir sistem olarak duruyor. Dünyanın birçok ülkesinde ve özellikle Avrupa'da vergilendirme motor hacmi yerine CO2, NoX ölçüm değerleri ve yakıt tüketimi üzerinden alınıyor. Bu sistem teknolojinin de önünü açan güncel bir sistem. Dünyada otomotiv teknolojisi bambaşka bir yöne giderken, bizim de vergi sistemimizi, teşvik ve ihale uygulamalarımızı, artık bu 1.6 altı/üstü ‘takıntısından' kurtarmamız acilen gerekmektedir.” dedi.

“Eskiden, bir otomobil 1.6 litre üzerinde bir motor hacmine sahipse, “lüks” araç olarak kabul edilmekteydi, vergi uygulamaları da buna göre düzenlenmişti. Lüks olarak tabir edilen hemen hemen tüm markaların 1.6 motor seçeneği oluştu, uzun yıllar boyunca da bu “lüks” markalar, düşük vergi diliminden faydalanarak otomobil satmaya devam ettiler. Eskide kalan 1.6 motor takıntımızdan kurtulmamızın zamanı geldi. Özellikle de 2021 senesinde Avrupa'daki yeni emisyon regülasyonu da devreye girince, birçok otomotiv firması, daha farklı motor seçenekleri ile ürünlerini sunacaktır.” diye açıklamasına devam etti.

2020 YILINDA PAZAR 550 BİN CİVARINDA OLACAK!

2020 yılı pazar beklentisini de açıklayan Bozkurt, “Tüm bu gelişmeleri göz önüne almamız ve konjonktürel şartların da aynı olduğunu düşünürsek 2020 yılında ülkemizdeki toplam otomotiv pazarının 550 bin adet civarında olacağını tahmin ediyorum. Toyota olarak 2020'deki satışlarımızın da yılı 39 binler seviyesinde kapatacağını öngörüyorum.” dedi.