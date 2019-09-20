Vespa, Moto Guzzi ve Piaggio teste çıkıyor!

Vespa, Piaggio ve Moto Guzzi markaları, motosiklet tutkunlarıyla test sürüşü etkinliğinde bir araya geliyor. 21 Eylül Cumartesi günü Piaggio Group'un Koşuyolu / Kadıköy'de bulunan merkezinde gerçekleşecek organizasyonda; test sürüşleri, güvenli sürüş eğitimleri, DJ müzik yayınları, sürpriz etkinlikler ve yarışmalarla, katılımcılar keyifli anlar yaşayacaklar.

İtalyan efsaneleri test sürüşüne hazır!

Organizasyonda Vespa'nın sportif ve modern çizgilerini bünyesinde barındıran GTS 300 ve GTS 150, genç ve dinamik Primavera 150 CC ve Primavera 50 modelleri, ilk ve tek klasik enduro olan Moto Guzzi V 85, B sınıfı ehliyetle kullanılabilen rakipsiz Piaggio NRG 50 ile motosiklet pazarının ilk 3 tekerlekli scooter modeli Piaggio MP3 300 motor tutkunları tarafından test edilebilecek.

Vespa Elettrica alanda!

Vespa'nın ikonik tasarım çizgisini modern bir altyapı ile birleştiren ve Türkiye'de bu yıl satışa sunulmaya başlanan elektrikli Vespa Elettrica, etkinlikte motosiklet tutkunlarıyla buluşacak. Kendine has gövde rengi ve mavi renk detaylarıyla 4 saat gibi kısa sürede şarj olabilen çevreci ve elektrikli Vespa, 1.000 tam şarj işlemi boyunca mükemmel verimlilik sağlıyor. Anlık 4 kWs, sürekli olarak 2 kWs güç ve 200 Nm tork üreten Vespa Elettrica, performans anlamında geleneksel içten yanmalı motora sahip motosikletleri de aratmıyor.