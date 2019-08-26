Vespa’dan yaza özel kampanya

Üstelik 300cc ve üzerindeki tüm Vespa modelleri, 40 bin TL'ye kadar avantajlı fırsatlarla kredilendirilebiliyor. 31 Ağustos'a kadar geçerli olacak avantajlı fırsatlar kapsamında, tüm 150cc ve altı Vespa'lar anlaşmalı bankaların kredi kartlarına özel 9 aya kadar taksit imkanı ve yüzde sıfır faiz fırsatıyla satışa sunuluyor. Kendine özgü ikonik tasarımı ve özel renkleriyle herkesin beğenisini toplayan Vespa'nın, motosiklet tutkunlarına Ağustos ayında sunduğu fırsatlar bunlarla da sınırlı kalmıyor. Vespa'nın 300cc ve üzeri olan tüm modellerinde ise, anlaşmalı bankaların kredi kartlarına özel 40 bin TL'ye kadar 9 ay taksit imkanı ve yüzde sıfır faiz fırsatı Vespa severleri bekliyor.