Volkswagen 7000 kişiyi işten çıkartıyor!

Volkswagen, 2025 yılına kadar zorunlu işten çıkarmaları kabul etmedi ama erken emeklilik planları kapsamında 5000 ile 7000 pozisyon arasında işten çıkarmalar olacağını açıkladı. “Ölçülebilir gelirlerin arttırılması programında markanın karlılığını 2022 yılında yüzde 6’ya çıkarmak için çalışıyoruz” açıklaması Volkswagen Yönetim Kurulu Kontrol Yöneticisi Arno Antlitz’den geldi.

Geride bıraktığımız 2018 yılında markanın kârlılığı 2017 yılında olan yüzde 4.2’den yüzde 3.8’e gerilemişti. Avrupa’da yenilenen emisyon testleri yüzünden yaşanan teslimat sıkıntıları ve bu testlerin üreticileri zorlaması markanın elektrikli otomobil üretimine yatırımına yol açtı. Kârlılıktaki düşüşe bu durumlarında etkisi olduğu söyleniyor.

(REUTERS)