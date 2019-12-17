Volkswagen Cezayir’de üretimini durdurdu!

Alman haber ajansı DPA ve Automobilwoche’nin haberine göre Kuzey Afrika ülkesi olan Cezayir’deki fabrikada marka üretimi, “gergin politik” durumdan dolayı geçici olarak durdurma kararı aldı.

Volkswagen Grubu bu lokasyonda Volkswagen Golf, Caddy, Polo, Seat Ibiza ve Skoda Octavia, Fabia modellerini üretebiliyor. Tesiste markanın 1800 çalışanı bulunuyor. 2018 yılında marka bu tesiste 50 bin araç üretimi gerçekleştirdi.

Volkswagen’in Cezayir’deki ortak girişimi olan SOVAC’ın Genel Müdürü de siyasi krizden dolayı tutuklanan iş adamları arasında. Bu duruma ek olarak şubat ayından beridir yaşanan protestolar ve geçen hafta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi ortamdaki gerginliği artırmış durumda. Volkswagen’in bu siyasi iklimden dolayı üretimi durdurma, ara verme kararı aldığı söyleniyor.