Volkswagen gözünü zirveye dikti!

Geride bıraktığımız 2018 yılında Alman otomotiv devi Volkswagen Grubu, dünyanın her bölgesinde Kuzey Amerika hariç, satışlarını arttırarak yeni bir rekora imza attı. Grup, 2018 yılında dünya geleninde toplamda 10.83 milyon otomobil teslimatı gerçekleştirdi. Rekabet içinde olduğu Renault-Nissan ve Toyota Grubu'undan henüz resmi rakamlar açıklanmamış olsa da gözünün liderlikte olduğunu göstermiş oldu!

Türkiye açısından zor bir yıl olan 2018, otomotiv sektöründe de zorluğunu gösterdi. Ancak dünyada işler ülkemizde olduğu gibi yürümüyor. Otomotiv endüstrisinin en büyük ve en çok tercih edilen gruplarından biri olan Volkswagen Grubu, dünya çapında olan yıllık satış adetlerini açıkladı.

Grup, 2017 yılındaki satış adetlerine göre sadece Kuzey Amerika bölgesinde 976.400 olan satış adetleri yüzde 2’lik gerilemeyle 956.700 olarak gerçekleşti. Güney Amerika’da ise durum 521 bin 600’den 590 bin adede çıktı. Avrupa’ya baktığımızda 2017 yılında 4 milyon 328 bin 500 olan satış adedi 4.380.700 oldu. Asya Pasifik bölgesinde ise 4.505.800 olan rakam 4.546.300 olarak gerçekleşti. Orta Amerika yani Amerika’daki satış rakamları ise marka tarafından paylaşılmadı! Dünya genelinde ise toplam satış adedi 10.741.500’den 10.834.000’e çıktı!

Volkswagen Grubu’nun rekabet içinde olduğu Renault-Nissan ittifakının ise henüz dünya çapında satış rakamları açıklanmadı, ancak 2017 yılında bu grup 10.6 milyon adetlik araç satışı gerçekleştirmişti. Ayrıca 2018 yılının yarısının sonucunda 5.54 milyon adetlik satışa ulaştıklarını da belirtmemizde fayda var…

Toyota ise 2018 yılı küresel satışlarının tahminin 10.55 milyon adet olarak geçen ay açıkladı. LMC Automotive’den David Oakley ise yaptığı açıklamada “VW Grubu’ndan yapılan açıklama doğruysa, bu rakam tek başına grubun dünyanın en çok satanlar listesinde birinci sırada olduğunu söylenebilir” dedi.

Volkswagen Grubu Satış Direktörü Dr. Christian Dahlheim ise yaptığı açıklamada, “Satış rekoru kırmak hedeflerimiz arasında ilk sırada yer almasa da sonuçtan memnunuz! Özellikle 2018 yılının ikinci yarısı bizim için oldukça zor geçti. Teslim ettiğimiz araç sayısındaki rekorumuzu bize güvenen müşterilerimize ve kaliteli ürünlerimize borçluyuz. 2019 yılındaki işlerimiz de bu yıl olduğu kadar zor olacak. Şahsi fikrim VW Grubu’nun bu rekabette iyi bir konumda olması. Geleceğe daha iyimser bakıyor” dedi.