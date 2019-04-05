Volkswagen Ticari Araç yetkili servislerinde %30’a varan özel indirim

Kampanya kapsamında 2 yaş ve üstü Volkswagen Ticari Araç sahipleri araç yaşından bağımsız olarak parça, motor yağı ve işçilik ücretlerini kapsayan toplam servis harcamasına göre yüzde 15 ile başlayan ve her ziyaretinde artarak yüzde 30'a varan oranlarda indirim kazanabiliyor. Bu indirimlere ek olarak, 31 Mayıs 2019 tarihine kadar kampanyaya katılan Volkswagen Yetkili Servislerinde geçerli Bonus'a özel 6 taksit imkanı bulunuyor.

Yetkili servise hiç gelmemiş araçlar da indirimden yararlanıyor. Garanti sonrası Volkswagen Ticari Araç Yetkili Servisi girişi olmayan 2 yaş üstü modeller için de indirim oranı doğrudan yüzde 15 olarak belirleniyor. Volkswagen Ticari Araç sahipleri indirim oranlarını Yetkili Servislerden veya akıllı telefonlarına Volkswagen Ticari Araç uygulamasını indirerek öğrenebiliyor.