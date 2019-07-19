Volkswagen Ticari Araç’ta sıfır faiz!

Volkswagen Ticari Araç, yeni bir araç sahibi olmak ya da aracını yenilemek isteyenlere Temmuz ayına özel indirimlere ek cazip kredi fırsatları sunmaya devam ediyor.

Volkswagen Ticari Araç'ın, Volkswagen Doğuş Finans (VDF) iş birliği ile hayata geçirdiği faiz kampanyası ile Volkswagen Caddy, Caravelle ve Transporter 114 PS modelleri için 12 ay 60 bin TL'ye yüzde “0” faiz fırsatı sunuluyor. Amarok ve Crafter modellerinde ise 80 bin TL'ye 12 ay yüzde “0” faizle kredi kullanmak mümkün.

Sıfır faiz kampanyası 31 Temmuz tarihine kadar devam edecek.