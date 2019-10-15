Volkswagen Türkiye yatırımını erteledi iddiası…

Handelsblatt, otomotiv devi Volkswagen’ın (VW) yeni fabrikasını Türkiye’de kurma kararını Suriye’de yürütülen askeri operasyon nedeniyle ertelediğini duyurdu.

Gazetenin, şirketin yönetim kurulu ve teftiş kurulundan kaynaklara dayandırdığı haberde, daha düşük maliyet, daha fazla ciro imkanı gibi nedenlerden dolayı iki kurulda da Türkiye seçeneğinin öne çıktığı, ancak Suriye’nin kuzeydoğusunda başlatılan askeri harekatın durumu tamamen değiştirdiği ve “Bu koşullar altında Türkiye için oylama yapılamayacağı” görüşünün ağır bastığı kaydedildi.

Şirket sözcüsü gazeteye yaptığı açıklamada, “Durumu büyük endişe ile izliyoruz” dedi.Manisa’da geçen hafta şirket kuran Volkswagen fabrikanın kurulması için yürütülen müzakerelerin son safhada olduğunu bildirmişti. Şirket henüz fabrika için nihai kararı almadı.

(REUTERS)