Volkswagen yeni logosunu Frankfurt’ta tanıtacak!

Hello Light reklam kampanyasında marka bu yeni logoyu kullanmaya başladı bile. Siz de yukarıda yer alan videoyu sonuna kadar izlerseniz yeni logo ile tanışabilirsiniz. Ancak yeni logonun arka planı siyah ve düz yani gölgeli biçimde tasarlanmaması otomobil üzerinde durumu biraz farklı bir noktaya sürükleyecek. Bunun yerine siyah arka plan parlak renkte olacak.

Autoweek’in haberine göre şu anda kullanılan logo 2000 yılında ilk defa hayatına başlamıştı. Yeni logo ise savaş sonrası versiyona en yakın olan bir tasarımda ve en büyük fark ise daha kalın bir dış halkanın

logonun çevresinde olması.

Markanın merkezi olan Avrupa logo değişimine ilk sahne olan lokasyon olacak. Avrupa’yı Ekim ayı itibariyle Çin izleyecek. Sonrasında ise Kuzey ve Güney Amerika bu ülkeleri 2020 yılının başlarına doğru takip edecek.

Volkswagen’in yeni logosu dijital dünyadaki trendlere göre tasarlanmış. Logo güncel haline göre daha retro biçimde denilebilir. Ayrıca yeni logo ile üretilecek olan ilk model 8. jenerasyon Golf olacak.