Volkswagen yeni Transporter kaç para?

Dünya genelinde, pazara sunulduğu tarihten itibaren 20 milyon adetlik satış rakamına ulaşan Transporter, hem markanın hem de dünya ticari araç pazarının en efsanevi modelleri arasında yer alıyor. Yeni araç ile geride bıraktığımız yaz mevsiminde ilk defa Hollanda’da tanışmıştım.

Yeni aracın ön tasarımı, iç mekandaki yenilikleri ve teknolojik detayları Transporter’ı ticari araç sınıfından binek araç sınıfına taşımış gibiydi. Konforlu, ekonomik ve performanslı olması ilk andan itibaren bana bunu hissettirmişti.

Araçla ilk tanıştığım dönemde Türkiye’ye sadece geleceği tarih belliyken fiyatı konusunda marka yöneticilerinin henüz yapacak bir açıklamaları yoktu. Bugün ise Transporter T6.5 hem Türkiye’ye ayak bastı hem de fiyatları belli oldu.

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Yeni Transporter ilk etapta Türkiye’de 2 farklı gövde tipiyle satın alınabilecek. Bu gövde tiplerinden biri camsız, van versiyon iken ötekiler ise City Van ve geçen Camlı Van versiyonu. Van araç uzun şasi 2+1 oturma kapasitesine sahipken Camlı Van 4+1, City Van 5+1 oturma kapasitesine sahip.

Yeni Transporter’ın Van versiyonunu sadece uzun şasi ile satın alabiliyorsunuz, City Van ve Camlı Van versiyonu ise hem standart hem de uzun şasi ile satın alabiliyorsunuz. Uzun şase olan Transporter City Van ya da Camlı Van’ın satış fiyatı ise lansmana özel 177 bin TL olarak belirtilmiş.

Transporter ilk etapta sadece 2 litre dizel motorla satın alınabilecek. Bu motor Van versiyonda 110 ve 150 beygir olmak üzere iki farklı güç seçeneğini kullanıcısına sunuyor. City Van ve Camlı Van modelleri ise sadece 150 beygir güç üretecek.

YENİ CARAVELLE DE TÜRKİYE’DE…



Yeni Caravelle modeli Comfortline donanımıyla satışa sunuluyor. 2.0 litre TDI 150 PS uzun şasi, düz ve otomatik şanzıman seçenekleriyle satın alınabilecek olan Yeni Caravelle'de, mevcut Caravelle'e göre, App Connect, 6,5″ ekranlı Composition Colour radyo, hız limitleme özellikli hız sabitleyici, her lastiğin basıncını ayrı ayrı denetleyen lastik basınç göstergesi gibi yenilikler bulunuyor. Yeni Caravelle’nin satış fiyatı ise lansmana özel 230 bin 500 TL.

2020 yılında pazara sunulacak olan Caravelle Highline modelinde, dijital gösterge paneli (Active info display), 9,2” ekranlı navigasyon sistemi, otomatik olarak park alanına giriş çıkış sağlayan Park Asistanı ve geri görüş kamerası özellikleri bulunacak.

Yeni Transporter’la ilk kez sunulan elektromekanik servo direksiyon, iki büyük avantajı da beraberinde getiriyor: hidrolik sistemin aksine yeni direksiyon sistemi, yüksek hızlarda güvenliği, düşük hızlarda da konforu artırıyor. Elektromekanik servo direksiyon sistemi, direksiyon komutlarını tekerleklere önceki modellerde bulunan sistemlere göre daha hızlı iletiyor. Bu da Yeni Transporter’ın hissedilir biçimde daha çevik ve hassas olmasını sağlıyor.



TEKNOLOJİK GÜVENLİK SİSTEMLERİ

Direksiyonun elektromekanik olarak kontrol edilebilirliği birçok yeni sürücü destek sistemine erişim imkanı tanıyor. Yeni sürücü destek sistemleri arasında opsiyonel olarak sunulan; şeritten çıkma durumunda direksiyona müdahale ederek aracı şerit içinde tutmaya yardımcı olan Şerit Takip Asistanı, Yeni Transporter'ın otomatik olarak park alanına giriş çıkış yapmasını sağlayan Park Asistanı, römorkla geri gitmeye çalışan sürücülerin manevra yapmasını kolaylaştıran Römork Dengeleme Asistanı, sürücüye trafik işareti ve hız sınırlarını gösteren Trafik İşareti Tanıma gibi sistemler yer alıyor.

Yeni Transporter'da standart olarak sunulan ‘Yorgunluk Tespit Sistemi' sürüş hareketlerinde yorgunluk tespit ettiği anda sürücüyü yolculuğa ara verilmesi konusunda hem görsel hem de sesli olarak uyarıyor. Özellikle viyadüklerde, kötü hava koşullarında ve yüksek süratlerde, Yeni Transporter'ın yola daha sıkı tutunmasını sağlayan Rüzgar Savrulma Asistanı da standart olarak sunuluyor.

Hem yukarı doğru hem de yana açılır bagaj seçeneklerinde uyumlu geri görüş kamerası da opsiyonel olarak sunuluyor.

Bir başka güvenlik sistemi olan ‘İkincil çarpışma önleme asistanı' da standart olarak sunuluyor. Sistem, olası ikinci çarpışmayı önleme amacıyla ilk çarpışmadan sonra aracı frenliyor. İki bağımsız sensör sayesinde çarpışmanın derecesini algılıyor ve çarpışma yeterince kuvvetliyse aracı frenliyor ve hızını 10 km/s’ ye kadar düşürüyor. Frenleme esnasında sürücü aracın kontrolünü istediği zaman devralabiliyor.

DÖRT TEKERLEKTEN ÇEKİŞ ÖZELLİĞİ 4MOTION

Yeni Transporter, sınıfında tüm ürün gamında dört tekerlekten çekiş özelliği sunabilen tek model olma ayrıcalığını taşıyor. 4Motion sistemi, zorlu arazi koşullarında bile maksimum çekiş ve güvenli sürüş sağlıyor. Arka aksa entegre edilen 4Motion sistemi ön ve arka aks arasında gücü en doğru şekilde aktararak aracın daha güvenli ve performanslı olmasını sağlıyor.