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Volkswagen’den 577 milyon dolarlık yatırım!

Alman otomotiv devi Volkswagen Brezilya'nın Sao Paulo şehrindeki fabrikasına tam 577 milyon dolarlık yatırım yapma kararı aldı. Sao Paulo ülkenin otomotiv endüstrisinin kalbi konumunda. Bu yatırım sayesinde marka hükûmetin belirlediği teşvik sayesinde yüzde 25 vergi indirimine hak kazanmış olacak ayrıca 400 yeni iş imkanıda sağlanmış olacak.

09:38 -
Haberler Otomotiv
Volkswagen’den 577 milyon dolarlık yatırım!

Markanın Sao Paulo’da yer alan fabrikası ülkenin otomotiv endüstrisinde tarihi bir öneme sahip. Devlet tarafından oluşturulan ve VW’nin bu yatırımla faydalanacağı teşvik planı ise geçen yılın sonlarında oluşturulmuştu.

Volkswagen yapacağını açıkladığı 577 milyon dolarlık yatırımla Brezilya’daki hem vergi teşvikinden faydalanacak hem de toplamda 1000 kişilik iş istihdamı sağlamış olacak. 1953 yılında kurulan bu tesis o günden bu yana 50 milyonun üzerinde otomobil üretmiş durumda.

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Ülkenin sağladığı bu teşvikten faydalanmak isteyen diğer üreticiler de fabrikalarını Sao Paulo’ya taşıdı. Bölgedeki hareketlilik dikkat çekerken geçtiğimiz yıl Ford bu bölgede yer alan en eski fabrikalarından birini kapatacağını açıklamıştı. Brezilyalı Doria markası bu tesis için bir teklifte bulunmuştu ancak yerli marka CAOA, olası bir satın alma için onlardan önce harekete geçmiş müzakerelere girmişti.

(REUTERS)

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