Volkswagen’den 577 milyon dolarlık yatırım!

Markanın Sao Paulo’da yer alan fabrikası ülkenin otomotiv endüstrisinde tarihi bir öneme sahip. Devlet tarafından oluşturulan ve VW’nin bu yatırımla faydalanacağı teşvik planı ise geçen yılın sonlarında oluşturulmuştu.

Volkswagen yapacağını açıkladığı 577 milyon dolarlık yatırımla Brezilya’daki hem vergi teşvikinden faydalanacak hem de toplamda 1000 kişilik iş istihdamı sağlamış olacak. 1953 yılında kurulan bu tesis o günden bu yana 50 milyonun üzerinde otomobil üretmiş durumda.

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Ülkenin sağladığı bu teşvikten faydalanmak isteyen diğer üreticiler de fabrikalarını Sao Paulo’ya taşıdı. Bölgedeki hareketlilik dikkat çekerken geçtiğimiz yıl Ford bu bölgede yer alan en eski fabrikalarından birini kapatacağını açıklamıştı. Brezilyalı Doria markası bu tesis için bir teklifte bulunmuştu ancak yerli marka CAOA, olası bir satın alma için onlardan önce harekete geçmiş müzakerelere girmişti.

(REUTERS)