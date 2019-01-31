Volkswagen’den ezeli rakiplerine kıyak!

Reuters’ın haberine göre markanın elektrikli modelleri için geliştirdiği modüler platformu olan MEB’yi rakiplerinin kullanımına da sunacak. Markanın Ürün Stratejisi tepe yöneticisi Michael Jost yaptığı açıklamada, “MEB platformu standart olarak sadece VW Grubu için değil” dedi.

Markanın MEB platformunu Ford markasıyla paylaşacağını Ocak ayında yapılan Detroit Otomobil Fuarı’nda açıklamıştı. Ayrıca marka ilk elektrikli yani MEB platforma sahip olacak olan modelini de bu yılın sonunda üretmiş olacak. Volkswagen Grubu elektrikli otomobil üretimi için 1.2 milyar Euro değerinde yatırım yaptı ve Zwickau fabrikasını yılda 330 bin adet elektrikli otomobil üretecek hale getirdi.