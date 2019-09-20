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Volkswagen’den rekor geri çağırma… Aralarında Porsche de var!

Alman otomotiv devi ve dünyanın en büyük üreticilerinden biri olan Volkswagen, aralarında Porsche'nin de bulunduğu tam 227 bin aracını hava yastığı ve emniyet kemeri gergisindeki arızalardan dolayı geri çağırıyor.

Sozcu.com.tr
08:56 -
Haberler Otomotiv
Volkswagen’den rekor geri çağırma… Aralarında Porsche de var!

Stuttgarter Zeitung’un haberine göre Volkswagen çatısı altında bulunan markaların 2015 model olan Tiguan, Sharan, CC, Porsche 911, Boxster, Cayman ve Panamera otomobilleri bu geri çağrılma durumundan etkileniyor.

Geri çağrılan otomobillerin hava yastığı kontrol ünitesi ve yazılımıyla alakalı yeni bir güncellemeye ihtiyaç duyulduğu belirtiliyor. Porsche tarafından yapılan açıklamada ise yaklaşık 23 bin 500 adet Porsche modelinin bu durumdan etkilendiği açıklandı. 23 bin 500 adet Porsche’den sadece 3900 adedinin Almanya’da olduğu duyuruldu.

Almanya Emniyet Porsche Volkswagen
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