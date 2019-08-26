Volkswagen’den şok işten çıkarma!

Volkswagen tarafından yapılan işten çıkarmaların yarısında sebep olarak mazeretsiz işe devamsızlık gibi çalışma zamanı ihlalleri gösteriliyor. Diğer yarısında ise mülk suçları, uyuşturucu ve alkol yasaklarının göz ardı edilmesi ve ayrımcılık maddeleri yazıyor.

Volkswagen markasının eski CEO’su Martin Winterkorn ve üst düzey yöneticiler 33 milyar dolar cezayla karşı karşıya kalmışlardı, markayla birlikte. Marka bu detaylardan sonra tüm çalışanlarını ve kendisini şeffaf bir pozisyona getireceğini açıkladı. Ayrıca Volkswagen sıfır emisyon stratejisi için yeni ve tam elektrikli otomobil modellerini de üretmeye ve tanıtmaya başladı.

Volkswagen’in şirket içinde çıkan yayınında ortaya çıkan işten çıkarma konusu markanın bu gizlilik ve bilgi sızdırma sebeplerinden dolayı yıl boyunca 903 çalışanını uyardığını da belirtiyor. Bloomberg’in haberine göre bir şirket sözcüsü belgelerin mevsimsel dalgalanmaları izlemesi amaçlanmamış. Bu rapor VW’nin dünya çapında çalışan personelinin yaklaşık 3’te 2’sini istihdam eden iştiraklerindeki sistemi kapsıyor. Ve bu iştiraklerin her biri 1000’den fazla çalışanı olan 51 VW birimi anlamına geliyor. ABD’de tarafından emisyon konusu için atanan Larry Thompson bulunduğu talep sonucunda bu suistimali ve sonuçları iç dosyalarda belgelemiş. Thompson VW’nin uyumluluk ve bütünlük sistemlerini denetleme konusundaki üç yıllık görevinin son 10 ayında.

VW’nin şirketi içinde yayınlanan gazetesine Thompson yaptığı röportajda, “Skandaldan sonra daha iyi bir şirket oldu” dedi.