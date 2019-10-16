Volvo’dan küresel ısınma için somut adımlar!

Plan, küresel ısınmayı, sanayi öncesi dönemin sadece 1,5 Celcius derece üzerinde olacak şekilde sınırlamayı hedefleyen, 2015 Paris Küresel İklim Anlaşması doğrultusunda atılmış somut bir adımı temsil ediyor. Volvo Cars'ın 2040 hedefleri, şirketin ön saflarda olduğu başka bir alan olan, tamamen elektrikli otomobillerle egzoz emisyonlarıyla mücadele etme konusunun daha da ötesine geçiyor. Şirket, karbon emisyonlarıyla, üretim ağında, daha geniş bir kapsamda operasyonlarında, tedarik zincirinde ve materyallerin geri dönüşümü ve yeniden kullanımı yoluyla da mücadele edecek.

Volvo Cars, 2040 hedefine giden yolda kısa vadeli bir adım olarak, 2018 ve 2025 yılları arasında her otomobildeki yaşam döngüsü CO2 ayak izini yüzde 40 oranında azaltma amacıyla bir dizi iddialı ve anlık tedbirler uyguluyor. Şirket ayrıca, zaman içerisinde küresel üretim ağının tamamen iklim nötr olmasını hedefliyor.

Volvo Cars CEO'su Håkan Samuelsson, “Şirketimizi sembolik taahhütlerle değil somut hareketlerle dönüştürüyoruz. Bu yüzden, Volvo Cars’ta kontrolümüz altında olan alanlarda aksiyon alacağız, yani hem operasyonlarımızda hem de otomobillerimizin egzoz emisyonlarında harekete geçeceğiz. Ayrıca etkimiz altında olan alanlarda da aksiyon alacağız. İklim nötr bir gelecek için tedarikçilerimizi ve enerji sektörünü bize katılmaya çağıracağız” dedi.

Şirket, 2025 yılına kadar her otomobil için CO2 ayak izini yüzde 40 oranında azaltmayı hedefliyor. Buna ulaşmak için operasyonlarının farklı bölümlerine farklı bazı hedefler koyuyor. İletişimi daha önce yapılmış olan, 2025 yılına kadar küresel satışların yüzde 50’sinin elektrikli otomobiller olması hedefi, 2018 ve 2025 yılları arasında otomobil başına gerçekleşen egzoz karbon emisyonlarında yüzde 50’lik bir düşüşe yol açacak.

Diğer kısa vadeli hedefler arasında ise, 2025 yılına kadar küresel tedarik zinciri ile ilgili CO2 emisyonlarının yüzde 25 oranında azaltılması, 2025 yılı itibariyle tüm yeni Volvo otomobillerde yüzde 25 oranında geri dönüştürülmüş plastikler kullanılması ve şirketin ürettiği tüm karbon emisyonlarının, imalat ve lojistik dahil olmak üzere, yüzde 25 oranında azaltılması yer alıyor. Volvo Cars, tamamen elektrikli otomobil üretmeye karar veren ve sadece içten yanmalı motorla çalışan otomobilleri zamanla piyasadan kaldırma kararı alan ilk geleneksel otomobil üreticisi.

Bu yıl itibariyle, piyasaya sürülen her yeni Volvo elektrikli bir motora sahip olacak ve şirket bugün aynı zamanda ilk tamamen elektrikli arabası olan XC40 Recharge’ı piyasaya sürecek. Volvo Cars, XC40 Recharge ile başlayarak her yeni modelin ortalama yaşam döngüsü karbon ayak izini açıklayacak.

XC40 Recharge, Volvo Cars'ın yeni Recharge otomobil serisindeki ilk otomobil. Recharge, tamamen elektrikli ve hibrit motor sistemine sahip tüm Volvo otomobiller için genel bir isim olacak. Recharge otomobil serisi, Volvo Cars’ın elektrikli otomobil satışlarını daha da artırmayı ve bazı teşviklerle plug-in hybrid sürücülerine Pure modunu mümkün olduğu kadar fazla kullandırmayı hedefliyor.