VW Touareg’in en özel versiyonuna merhaba deyin!

İlk defa 2002 yılında tanıştığımız markanın büyük SUV modeli ve Volkswagen’i premium markalarla rekabete sokan model olan Touareg’in bir milyonuncu adeti üretildi. Touareg'in bir milyonuncu üretimini “ONE Million” olarak adlandırdığı özel bir versiyonla kutluyor.

Yeni gövde rengi ve farklı jant seçenekleri ile Avrupa'da satışa sunulan bu özel modelin dış tasarımında yer alan önemli detaylardan bir diğeri de karartılmış arka stop grubu olmuş. Touareg “ONE Million”da, özel seri isminin, marşpiyenin yanı sıra, iki kapı ortasında yer alan B-sütunu üzerine de işlenerek özellikle belirginleştirildiği dikkat çekiyor. Özel versiyon, krom kaplı dış aynalar ve siyah renkli dekor öğelerinin ağırlıklı olarak kullanıldığı R Line dış gövde paketi ile tercih edilebiliyor.

Touareg “One Million”da, premium tasarım detayları otomobilin içinde de devam ediyor. Modele özel tasarım çizgilerine sahip deri döşeme ile kaplanmış ön koltukların üst kısımları ve kapıların içi, yüksek kalite kontrast renge sahip dikişlerle dekore edilmiş. Bu zarif dikişler aynı zamanda gösterge paneli, direksiyon ve vites kolu üzerinde de kendisini gösteriyor. Touareg “One Million” özel versiyonu anahtarında da koltuklarda kullanılan deri malzemenin kullanılmış olması dikkat çekiyor.

Nerede üretiliyor?

Volkswagen'in Slovakia Bratislava'daki üretim tesisleri, Volkswagen markası için Touareg üreten dünyadaki tek montaj tesisi olma özelliğine sahip. 2002’de üretilen ilk Touareg zaten bir teknoloji lideriydi. Bu üst seviye teknolojilerle donatılmış model sayesinde, Volkswagen, dünyanın önde gelen üreticilerinden biri haline geldi.

Birinci ve ikinci jenerasyon satışlarının yaklaşık 1 milyon adede ulaşmasıyla, Touareg kısa zamanda en çok satanlar listesine girmeyi başardı. Birçok teknolojik yeniliğe, gerçek ve dinamik SUV tasarımına sahip olmasının yanı sıra, günlük kullanıma da son derece uygun olan üçüncü jenerasyon Touareg de bu başarı hikayesini devam ettiriyor.