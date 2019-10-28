VW Türkiye yerine Slovakya’yı mı seçecek?

VW Grubu, Passat ve Skoda Superb modellerini üretmek için aralarında Türkiye’ninde bulunduğu üretim lokasyonları arıyor. Son açıklamalarla grubun Türkiye’ye bu yatırımı yapacağı neredeyse kesinleşmiş hatta Volkswagen Turkey adında bir şirket bile kurulmuştu.

Yatırım açıklamasından sonra Türkiye’nin Suriye’ye sınır ötesi operasyon yapması yatırımın erteleneceği hatta iptal olacağına dair söylentilerin çıkmasına sebep oldu. Bu söylentilerle birlikte aday olan ülkelerde bu 1.3 milyar euroluk yatırımı almak için markaya yeni imkanlar ve görüşme talepleri sunmuşlardı.

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Tüm bu gelişmelere VW tarafından “Yeni bir lokasyon arayışımız yok” cevabı geldi. Ancak bugün markanın Denetim Kurulu Üyesi Stephan Weil bir açıklama yaparak tekrar gözleri bu yatırımın üzerindeki bulutlara çekti. Weil, “Türkiye’de yapılması planlanan yatırımın yeriyle alakalı açık olmayan konular var” açıklamasında bulundu.

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Yatırımın Slovakya’ya kaymasıyla alakalı durum ise markanın Slovakya’da bulunan Skoda fabrikasında Superb ile birlikte Passat üretebilmesi yatıyor. Ancak bu tesis şu dönemde Skoda’ya olan talebin fazlalığından dolayı tam kapasite çalışıyor. Konuyla ilgili Volkswagen tarafından yapılan kesin bir açıklama henüz yok.