VW’nin en büyük ortağı hisselerini satıyor

Financial Times’ın haberine göre Volkswagen Grubu’nun en büyük hissedarları Porsche Piech ailesi, Almanya Devleti ve Qatar olarak öne çıkıyor. Bu üç büyüğün hemen arkasından ise Norveç Petrol Fonu geliyor. Markanın yaklaşık 1 milyar Euro’luk hissesini elinde bulunduran fon, gelecek yılın sonunda da yaşanacak olan değer kaybı tahmininden dolayı VW kağıtlarını satma kararı almış.

Fonun Genel Müdürü Yngve Slyngstad, Financial Times tarafından sorulan soruya, bireysel yatırımlar hakkında normalde yorum yapmama politikasından uygun olarak soru sorulduğunda yorum yapmadı.Ancak fon ve VW arasında ciddi bir anlaşmazlığın olduğu da açık bir şekilde ortada. Bu duruma ek olarak Norveç Petrol Fonu Volkswagen markasını dava eden yatırımcılardan da biri…

Fon ile VW arasındaki sorunlar aslında bundan yaklaşık 10 yıl öncesine dayanıyor. Markanın Porsche’yi satın aldıktan sonra bu alım işinden bir paha oluşturması dışında daha çok Piech ailesini yanına çekerek yönetimde daha fazla söz sahibi olması bu konular arasında. Buna ek olarak Dieselgate skandalından hemen sonra 2016 yılında Volkswagen’in sıfır emisyonlu otomobiller üreteceğiz açıklaması fon tarafından durumu geçiştirme ve bir kandırılma olarak yorumlandı.

Kurumsal Hissedar Hizmetleri, Volkswagen Grubu’na son üç yılda en düşük kurumsal yönetim notu vermişti ve 2018 yılı içinde tüm yönetim ve denetim kurulu üyelerinin onayına karşı oy vermeleri tavsiyesinde bulunmuştu. Tüm bu detaylar ışığında Norveç Petrol Fonu, Volkswagen ile aralarındaki sorunlar nedeniyle elinde bulunan hisseleri satma kararı aldı.