VW’nin eski CEO’su Winterkorn’a bir suçlama daha!

SEC, San Fransisco’dan yaptığı şikayette Volkswagen üst düzey yöneticilerinin 500 binden fazla otomobilinde dizel araçların CO2 salımlarındaki sınırı aştığını belirtmişti. 2018 yılında ise Winterkorn ABD savcıları tarafından açılan bir dava ile Alman üreticinin dizel emisyon hatasını gizlemekle alakalı komplo kurmaktan suçlandı.

Volkswagen Amerika’da yaşanan bu durum için 25 milyar dolar ödemeyi kabul etmişti ve çevreyi kirleten 500 bin adet Volkswagen aracını geri almayı da teklif etmişti.Amerika’da Winterkorn ve dört Audi yöneticisi de dahil olmak üzere toplam 13 kişi suçlandı.

Winterkorn’un avukatına ise bu son durumu sormak için ulaşılamadı. Volkswagen ise bu konuyla alakalı SEC’in şirketten daha fazla bilgi almaya çalıştığını söyledi.

(REUTERS)