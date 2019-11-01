Yağmurlu havada nasıl araba kullanılır?

-TAKİP MESAFESİNİ ARTIRIN

Öndeki araçla aradaki takip mesafesi hızınızın yarısı olmalı. Bu da 100 km/s hızla giderken 50 metre mesafe bırakmak anlamına geliyor. Ancak bu durumu göz kararı olarak ayarlamak zor ve basit bir saniye kuralı var. Yol üzerinde belirlenen bir noktadan(trafik levhası, viyadük, şerit çizgisi vb.) öndeki araç geçtikten sonra 1001-1002-1003 diye sayın. Aynı yere geldiyseniz hızınızın yarısı kadar mesafe bırakmışsınız demektir. Ancak bu 3 saniyelik süre sadece kuru zeminlerde geçerli, ıslak zeminde bu rakamı 4 saniye olarak güncelleyin.

-HIZINIZI AZALTIN

Islak zeminde durmanız ve manevaranız kuru zemine göre daha zorlu olacağı için hız sınırlarının altında seyretmeniz sürüşünüzü daha güvenli kılacaktır. Ayrıca görüş mesafeniz azalacağı için aniden karşılaşacağınız bir engele karşı düşük hızlarda daha hazırlıklı olursunuz.

-SOĞUKKANLI OLUN!

Islak zeminde aracın kayma ihtimali kuru zemine göre daha fazladır. Bu yüzden beklemediğiniz anda karşılaşabileceğiniz bir kayma olacağını unutmayın ve buna hazırlıklı olun.

-DİREKSİYONA VE FREN PEDALINA YUMUŞAK DAVRANIN

Zemin kayganlaştıkça direksiyon ve frene yaptığınız sert ve ani hareketler size güvenli geri dönüşler sağlamaz. Nasıl ki karlı zeminde çok gaza basmak arabanın ilerlemesine katkı sağlamıyorsa, ıslak zeminde de ani ve hızlı bir şekilde direksiyonu çevirmek size manevra imkanı sunmaz. Bu yüzden direksiyona ve fren pedalına yumuşak biçimde davranırsanız daha güvenli olarak aracı yönlendirebilirsiniz.

-CAMLARI TEMİZ VE BUĞUSUZ TUTUN

Otomobilin camları yağmurla bulanıklaşır ve buğulanınca önünüzü göremez hale gelebilirsiniz. Bu durumla karşılaşmamak için klimanızı açmaktan çekinmeyin. Özellikle aracınızı kış mevsiminde ilk çalıştırdığınız anda cam buğularının çözülmesi geçene kadar hareket etmeyin.

-FARLARINIZI YAKIN

Görüş mesafesi yağmur esnasında azalacağı için kesinlikle farlarınızı harekete başlar başlamaz açın.

-LASTİK HAVALARINI KONTROL EDİN VE BASINÇLARI DOĞRU AYARLAYIN!

Otomobilin yer ile tek temas eden yeri lastikleridir. Doğru lastik basıncı aracınızı yere sizi hayata bağlar. Bu yüzden yağmurlu havalarda lastik basınçlarınıza daha fazla dikkat edin. Doğru lastik basıncı fren mesafenizi azaltır, aracınızı ıslak zeminde daha fazla yere tutundurur ve yakıt ekonominizi düzenler.

-ÖNDEKİ ARACIN İZİNİ TAKİP ETMEK

Öndeki otomobilin lastikleri geçtiği yeri kurutur ve arkasında bir iz bırakır. Bu izden yağmurlu havalarda gitmek sizin daha fazla yerle temas etmenizi sağlar.

-YOL ÇİZGİLERİNİN ÜZERİNDEN GİTMEYİN!

Yolu bölen şerit çizgileri yağmur suyuyla birlikte asfalttan daha kaygan hale gelir. Ani fren yapılan durumlarda sizi daha fazla kaydırır bu yüzden ıslak zeminlerde olabildiğince şerit çizgisi üzerinden gitmeyin.